El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó este lunes el compromiso de su administración con los empleados públicos, asegurando que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será pagado “en tiempo y forma”. Aunque el mandatario no brindó un cronograma detallado para la segunda cuota del aguinaldo.

Las declaraciones se dieron en el acto de presentación del nuevo plástico de la Tarjeta Sidecreer.

“El aguinaldo se pagará en tiempo y forma”, afirmó Frigerio, despejando dudas sobre la disponibilidad de los fondos necesarios para cumplir con esta obligación salarial antes de fin de año. Se espera que el cronograma oficial con las fechas de pago sea comunicado por el Ministerio de Economía en los próximos días.

Anuncio de recambio en el gabinete

En la misma oportunidad, el Gobernador anticipó que habrá movimientos en su equipo de gobierno debido a que dos de sus principales funcionarios dejarán sus cargos para asumir bancas en el Congreso de la Nación.

Se trata de:

Darío Schneider: Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Alicia Fregonese: Titular del Consejo General de Educación (CGE).

Frigerio confirmó que los nombres de los nuevos ministros que reemplazarán a Schneider y Fregonese se darán a conocer “en los próximos días”. Esta reestructuración busca mantener la operatividad de áreas clave mientras los salientes se preparan para su función legislativa en Buenos Aires.Fuente: Ahora