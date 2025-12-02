China ha establecido un récord mundial al construir una estación ferroviaria completa en solo nueve horas utilizando 1.500 trabajadores.
La coordinación, planificación y uso de tecnología modular hicieron posible este hito sin precedentes.
La rapidez no comprometió la calidad: la estación cumple con todos los estándares de seguridad y funcionalidad, mostrando la eficiencia del trabajo en equipo y la ingeniería avanzada.
Este logro refleja la capacidad china para ejecutar proyectos masivos en tiempo récord, optimizando recursos y estableciendo nuevos límites en construcción.
