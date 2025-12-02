WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto al secretario de Modernización, Emanuel Gainza, encabezaron el acto de entrega de certificados de la capacitación Concejos Deliberantes Innovadores: Herramientas para la Transformación Digital de Gobiernos Locales. La instancia formativa contó con la participación de 100 disertantes y 20 municipios.

Este lunes, en la Cámara de Senadores, se realizó la entrega de certificados de la capacitación, una iniciativa del Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación, la Secretaría de la Modernización del Gobierno de Entre Ríos, y en articulación con la Secretaría de Gobiernos Locales. La misma promueve la innovación en las administraciones de los Concejos Deliberantes de Entre Ríos, acompañando la implementación de digitalización de documentos y firma digital.

Estuvieron presentes, además, el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero; la coordinadora del Senado, Julieta Sosa; la titular de Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; y el director de Programas Locales de Entre Ríos, Nicolás Marotte. También participaron las viceintendentes de Crespo, San José, Viale, Libertador San Martín; y concejales de la ciudad de La Paz.

Estado más transparente, moderno y accesible





La vicegobernadora Aluani expresó su honor por compartir “un momento tan especial y significativo para la provincia”. Además, subrayó que esta instancia permite “celebrar y valorar el esfuerzo que han hecho los participantes en cada lugar en el que les toca, y así poder implementar el aporte de nuevas herramientas”. En ese sentido, resaltó “que estén continuamente innovando y actualizando la gestión administrativa”.

En otro tramo, destacó la iniciativa del secretario de Modernización, Emanuel Gainza, y del Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación, a través de la coordinadora, Ivana Balbi: “Esto contribuye al camino que hemos iniciado en la provincia de despapelización y digitalización, que además, aporta al cuidado del medioambiente”.

“Este es el camino que elegimos desde el gobierno y desde Vicegobernación para transformar el Estado, y no solo desde el punto de vista de la modernización, sino de la transparencia. Estamos impulsando un Estado más transparente, más cercano, más moderno y más accesible”, acotó.

Por su parte, Gainza detalló que se capacitaron “20 municipios y más de 100 personas en el mes de mayo”, y celebró que “gran parte de los municipios que participaron ya comenzaron a implementar iniciativas vinculadas a la digitalización de acuerdo a sus necesidades”. Sobre ello, indicó que el próximo año se volverá a capacitar y sumar otros contenidos vinculados a digitalización y modernización del Estado, y que habrá diferentes encuentros para Concejos Deliberantes en el MiradorTEC.

Además, el secretario provincial adelantó que se desarrollarán capacitaciones sobre el uso de la plataforma Mi Entre Ríos, dirigida a gobiernos locales: “El año que viene, a partir de un trabajo conjunto, se incorporarán los servicios municipales para seguir mejorando la calidad de vida de los entrerrianos”.