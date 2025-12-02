Información relacionada

trenes_linea_urquiza
1 min read

Nuevos fondos del FOCEM para reactivar la Línea Urquiza de trenes

Redacción 2 diciembre, 2025 0
senado
3 min read

Se entregaron los certificados del programa de Concejos Deliberantes Innovadores

Redacción 2 diciembre, 2025 0
l_1754089351
1 min read

Sin poner fecha, Frigerio habló del aguinaldo a estatales y anunció próximos cambios en el gabinete

Redacción 1 diciembre, 2025 0