El proyecto busca duplicar la capacidad de carga y acelerar la modernización de este corredor vital para el comercio exterior.

La estratégica vía que conecta la Mesopotamia con Brasil, Uruguay y Paraguay recibió un desembolso clave de USD 1 millón para la recuperación de su infraestructura, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes oficiales.

La recuperación del ferrocarril de cargas en el litoral argentino ha recibido este nuevo espaldarazo financiero, en el marco del proyecto “Obras Prioritarias de Recuperación de Infraestructura de la Línea Urquiza”, impulsado por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

A poco más de un año de iniciada la ejecución, el balance operativo muestra avances físicos concretos. Según los reportes técnicos, ya se ha completado la adquisición del 100% de las fijaciones necesarias y se ha ejecutado el traslado del 30% de los rieles a los obradores. Actualmente, la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) avanza en la etapa de licitación para la compra de durmientes, un paso crítico para dar inicio a la renovación de vías propiamente dicha.