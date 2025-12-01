WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La víctima fue identificada como Juan Pablo Ramos, de 21 años. Sus amigos fueron a buscarlo por la zona y, al no encontrarlo, reportaron su desaparición a la Policía.

Una trágica situación ocurrió en el Parque Cambá Cuá de Corrientes. Un joven de 21 años entró en una casilla con bombas de agua para hacer pis, se cayó a un piletón y murió ahogado.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado. La víctima fatal fue identificada como Juan Pablo Ramos, oriundo de la provincia de Formosa y estudiante de Periodismo.

Miguel Ángel Leguizamón, jefe de la Policía de Corrientes, detalló que todo comenzó pasadas las 2.30, cuando Ramos fue a orinar hacia la zona de la casilla que funciona como una estación de bombeo, donde impulsa líquidos cloacales.

“Él se encontraba en el parque con una pareja amiga antes de desaparecer, quienes relataron que tuvo ganas de orinar y se dirigió hacia un lugar apartado para hacerlo. Vimos todas las cámaras del 911 y el chico estaba en el parque instantes previos a su desaparición”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Pasados unos cinco minutos, la pareja que estaba con él se acercó hasta la casilla para ver, porque le resultaba extraña su ausencia, y al advertir que no estaba ahí, acudió al casino, pero tampoco lo hallaron”.

Los amigos del joven notaron que tardaba mucho, lo buscaron por la zona y reportaron su desaparición. (Foto: Policía de Corrientes)

Leguizamón explicó que fueron clave las cámaras de seguridad para intentar reconstruir el camino que había hecho: “Se lo vio a las 2:38 que ingresó a la casilla, lugar del que no volvió a salir. Lo buscaron por el casino y al no encontrarlo allí, la pareja decidió realizar la denuncia en la comisaría primera”.

La Policía solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios quienes, tras varias horas de búsqueda, hallaron el cuerpo del joven en la parte más profunda del piletón. Según precisó el jefe policial, tiene cerca de 1,60 metros de diámetro y unos dos metros de profundidad y que está cargada con agua servida.

Unas horas antes, el joven había participado de un documental sobre la historia del rock en Corrientes.Era hijo del comandante de Gendarmería, Marcelo Ramos.

Luego de conocerse la triste noticia, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste lamentó la pérdida a través de un comunicado en redes sociales: “En estos momentos difíciles, la comunidad educativa de la UNNE se une en solidaridad y reconocimiento a un joven que dejó una huella imborrable a través de su talento y pasión por la comunicación. Recordaremos siempre su dedicación y los sueños que lo inspiraban, cualidades que lo hicieron muy querido por sus compañeros y docentes”.