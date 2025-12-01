WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Se trata del modelo de Nissan que busca ser una de las alternativas más interesantes del segmento. Te contamos los detalles.

Pasaron pocos días del anuncio que Nissan hizo sobre los detalles del esperado Kait, uno de los modelos que promete ser de los más accesible de gama. Ahora, se revelaron nuevos aspectos claves sobre este este SUV.

Según imágenes publicadas por el perfil de Instagram @gessnermotors, muestran proyecciones que clarifican cómo será este modelo definitivo de la marca japonesa que se presentará en pocos días y fabricará en el país vecino.

¿Qué se sabe sobre el SUV más barato de Nissan?

Desde hace meses, el Kait despertó interés por su rol estratégico dentro de la gama regional de la marca japonesa y por la manera en que reutiliza elementos del Kicks de primera generación para dar vida a un producto más accesible y adaptado a la demanda de los SUV compactos.

Este prometido SUV de Nissan está basado en la plataforma V del Kicks Play y hereda componentes clave de su carrocería, incluyendo los pilares A y B, las puertas laterales, las ventanillas y la estructura del techo. Además, el parentesco queda evidenciado también en la designación interna del proyecto, identificado como P02H, una nomenclatura que remite directamente al código del Kicks original, P02F.

En cuanto a dimensiones, el fabricante precisó que el Kait mide 4,30 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,62 metros y una capacidad de baúl que alcanza los 432 litros. Estas cifras prácticamente calcadas respecto del Kicks Play permiten anticipar un comportamiento dinámico similar, acompañado por una propuesta de espacio interior y modularidad dirigida a la familia y al uso cotidiano.

Exterior del Nissan Kait

En el plano exterior, el nuevo SUV busca diferenciarse del Kicks Play: el nombre «Kait» aparece impreso de manera destacada en el portón trasero, debajo del emblema tradicional de la marca, un guiño a la intención de reforzar su identidad propia dentro del portfolio.

El rediseño del frente es uno de los aspectos que más se destacan del Nissan. El Kait adopta una apariencia más moderna y robusta: las líneas incluyen un capot elevado, faros delanteros finas y estilizadas, luces diurnas LED integradas justo por debajo y un paragolpes de gran apertura inferior. La parte frontal además incorpora detalles en negro brillante que contrastan con el color de la carrocería, una solución presente en otros SUV como el Ariya y el X-Trail.

Las novedades también se trasladan a la parte trasera, donde el diseño adquiere formas más rectas y definidas. Los faros, más finos que los del Kicks Play, se extienden hacia el centro del portón e incluyen una sección iluminada que refuerza la sensación de anchura.

La patente, por su parte, se ubica ahora en el paragolpes, una decisión que libera espacio en la tapa del baúl y contribuye a un look más limpio. En sintonía con la tendencia de varios lanzamientos recientes de la marca, el emblema Nissan se mantiene en su posición habitual, mientras que las letras «Kait» resaltan en un segundo nivel, reforzando su carácter distintivo.

¿Qué motor tendrá el Nissan Kait?

Los ingenieros de la marca japones no prevén innovaciones significativas en términos motrices. Todo indica que, bajo el capot, el nuevo SUV estará equipado con el conocido motor 1.6 16V que también impulsa al Kicks Play. Se trata de un propulsor aspirado capaz de ofrecer 110 caballos de potencia cuando funciona con gasolina y 113 caballos con etanol, acompañado por un torque de 15,2 y 15,3 kgfm respectivamente.

El motor estará vinculado a una transmisión principal que será una automática CVT, aunque la marca contempla también una versión con caja manual para las variantes de entrada a la gama.

¿Cuándo se presenta y dónde se fabricará?

La cuenta regresiva para la presentación oficial del Nissan Kait ya está en marcha: será el próximo martes 2 de diciembre, y su producción se llevará a cabo en la planta de Resende, en el estado de Río de Janeiro. Este operativo industrial fue posible gracias a una inversión de 2.800 millones de reales realizada por Nissan para modernizar procesos y ampliar su capacidad.

Brasil será el primer país en recibir el nuevo SUV, pero la estrategia contempla una proyección regional mucho más amplia: la compañía japonesa planea exportarlo a al menos 20 mercados del continente, entre los que se destacan México y Argentina.

Con su lanzamiento, el Kait quedará ubicado por debajo de la próxima generación del Kicks y buscará posicionarse como una alternativa en un segmento de creciente rivalidad. Entre sus competidores directos se encuentran modelos como el Volkswagen Tera, el Fiat Pulse y el Renault Kardian, todos protagonistas de la fuerte expansión de los SUV pequeños en la región.