WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Una marca lanzó descuentos especiales para uno de sus autos más vendidos. Te contamos los detalles.

Hyundai presentó en el mercado argentino una acción comercial especial para este mes, que incluye descuentos en los precios de lista de sus modelos más importantes. Entre ellos está el HB20 brasileño, que se presentó casi a fin de 2024 y sacudió el segmento de los hatchback compactos.

El HB20, que fue parte de la guía de compra que hicimos en abril pasado, llega al país en tres versiones (Comfort Plus, Comfort Plus AT y Platinum Safety) y todas utilizan la misma motorización 1.6 de 123 CV, que puede venir asociada a una caja manual de seis marchas o una automática con la misma cantidad de relaciones.

Los precios especiales del HB20, que solo valen para la carrocería hatchback, son los siguientes:

Comfort Plus MT pasa de 27.600.000 a 26.600.000 pesos

Comfort Plus AT pasa de 31.000.000 a 29.900.000 pesos

Platinum Safety AT pasa de 34.900.000 a 33.700.000 pesos

De esta forma, el Hyundai HB20 es más barato que el Toyota Yaris, uno de sus principales rivales, que en diciembre se comercializa a partir de 32.473.000 y hasta 38.793.000 pesos en el caso de la versión full denominada S.

Además de tener un precio atractivo, el HB20 supera a su rival de Toyota en el equipamiento de seguridad, si comparamos las variantes tope de gama en cada caso. A los seis airbags que vienen de serie en todas las versiones (el Yaris tiene siete), el producto de Hyundai suma en Platinum Safety el paquete de ADAS que incluye alerta y frenado autónomo de emergencia, asistente de centrado de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de salida segura y monitor de punto ciego con indicadores en los espejos laterales. Mientras que el Toyota apenas tiene alerta de colisión y de salida del carril.

Si hablamos del confort, todas las versiones ofrecen de serie una central multimedia con pantalla táctil de 8’’ compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de control de velocidad crucero con limitador.

La variante tope de gama suma climatizador automático, tapizados de cuero, tablero digital personalizable, cargador inalámbrico y encendido remoto del motor desde la llave.

Cuánto consume el Hyundai HB20

Decíamos al comienzo de esta nota que todas las variantes del Hyundai HB20 tienen el motor 1.6 aspirado de 123 CV, ya conocido por haber equipado a otros modelos de la marca como el Veloster.

Este bloque no sorprende por sus aceleraciones pero se destaca por sus consumos a velocidades constantes. En esta situación, el Hyundai HB20 mostró un promedio de 5,6 litros cada 100 kilómetros, circulando a 100 km/h, que se traduce en una autonomía de 892 kilómetros, considerando el tamaño del tanque de combustible, que es de 50 litros.

A una velocidad más elevada, como 130 km/h, se observa una variación en los consumos debido al esfuerzo adicional del motor. Bajo estas condiciones, el Hyundai HB20 registró un consumo de 8,5 litros cada 100 kilómetros con el motor girando a 3.200 RPM. Esto se refleja en una autonomía de aproximadamente 588 kilómetros, una cifra que es común y aceptable para vehículos de su categoría.

Respecto de las dimensiones, el HB20 hatchback cuenta con una carrocería de unos 4 metros de longitud, sumado a una distancia entre ejes de 2,53 metros, cifra que lo ubica en el promedio de lo que ofrecen sus rivales como Yaris, Polo y 208. El baúl también tiene una capacidad acorde, con 300 litros.

Cabe destacar que también existe la variante sedán, se diferencia por ofrecer un mayor volumen de carga (475 litros) gracias a su carrocería de 4,32 metros de largo. La distancia entre ejes se mantiene, por lo que no hay cambios en la habitabilidad respecto al hatchback.