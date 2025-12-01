WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El productor chaqueño Walter Detzel enviará esta semana 84 toneladas de zapallo anco coquena a Montevideo tras la desregulación que este año habilitó sus primeras exportaciones. “Seguimos haciendo historia”, dijo. Es el mismo productor que hace unos meses abrió el mercado para las sandías en el mismo país, luego de escribirle a Sturzenegger.

El productor negocia con compradores uruguayos desde hace 3 años, pero no podía avanzar por las trabas para exportar. “Al simplificarse todo, ahora es mucho más ágil y rápido”, señaló.

La operación tuvo demoras de más de 20 días por objeciones de dirigentes uruguayos, luego resueltas por canales oficiales.