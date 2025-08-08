Se realizó la 2.ª edición del Workshop ExpoMadera en la Casa de Entre Ríos

El jueves 7 de agosto, la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue sede de la 2.ª edición del Workshop ExpoMadera, un espacio destinado al intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas innovadoras en torno a la madera como recurso estratégico en la arquitectura, el diseño y la construcción.

La jornada reunió a empresas del sector, profesionales y especialistas que participaron de una completa agenda de actividades que incluyó capacitaciones técnicas, presentaciones de sistemas constructivos, exhibición de productos y espacios de networking.

Entre las presentaciones destacadas, Eduardo Rubel abrió la programación con una charla sobre madera y diseño. A continuación, David Rigoni (CDR Maderas) expuso sobre los beneficios del boro en la construcción; Claudio Alison y Ariel Tenorio (CETOL) disertaron sobre la importancia de proteger la madera; y el arquitecto Laureano Lanzillota junto a Luciano Jalil analizaron el presente y futuro de los sistemas SIP. Luego, la empresa Dorking presentó su tecnología de clavadoras automáticas, mientras que el arquitecto Alejandro Borrachia (Universidad de Morón) cerró el ciclo con una exposición sobre construcción modular en madera.

Durante el workshop, los asistentes recorrieron los stands de empresas como AMPERIO Energía Solar, Herrería RULOX, DM Diseños en Madera, SIPCOR Paneles, Maderera Newton, Dorking, Wood Work Bs As, NEU Aberturas, CRM Maderas, La Valenciana, FSC, CETOL y Nogopaint, que exhibieron productos, tecnologías y soluciones constructivas.

El evento fue coorganizado entre la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA y el Estudio de Arquitectura Estudio Bahr-Medina, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la industria maderera, el diseño y la arquitectura.

En la apertura, José Moulia, representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, expresó: “Quiero agradecer a todos los expositores, organizadores y a quienes nos acompañan en esta segunda edición en la Casa de Entre Ríos. Este espacio, que promueve el diseño y la construcción de viviendas, refleja el trabajo conjunto entre instituciones, expertos y el sector productivo, fortaleciendo la innovación y la construcción sustentable en nuestra provincia.”

Por su parte, Pedro Reina, vicepresidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), destacó: “Este evento es una oportunidad valiosa para acercar tecnología y conocimiento al sector. Es fundamental sostener estos espacios de capacitación y reflexión para que el sector maderero argentino continúe actualizándose y mantenga su competitividad.”

También participaron de la jornada Oscar Bustamante, subsecretario de la Producción de la Municipalidad de Paraná, y Javier Sosnowsky, presidente de la Cámara Polaco Hispana de Comercio y Alfredo De Angeli, senador nacional.

La propuesta se completó con una degustación de productos entrerrianos, que incluyó café de Café del Río (Paraná), vinos de Bodegas Las Magnolias (Gualeguaychú) y Bodegas El Guazuncho (La Paz), jugos Sol y Fruta (Concordia), quesos de La Vialense (Viale) y especialidades de Estancia María Luisa.