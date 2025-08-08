Tres procedimientos antidrogas en rutas entrerrianas dejan detenidos y secuestros de estupefacientes

Gualeguay y Ruta Nacional 12, Entre Ríos – En las últimas 48 horas, la Policía de Entre Ríos realizó tres operativos exitosos en distintos puntos viales de la provincia, que culminaron con la detención de cinco personas y el secuestro de importantes cantidades de drogas, elementos y dinero en efectivo.

Primer operativo en Puesto de Control Vial Gualeguay

Ayer a las 17:15 horas, efectivos del Puesto de Control Vial Gualeguay detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Uno conducido por un hombre mayor de edad oriundo de esa ciudad, acompañado por otro masculino que mostraba nerviosismo.

Al solicitar que descendieran del vehículo para un control más exhaustivo, el acompañante huyó hacia un campo cercano, desatándose una persecución policial de aproximadamente 150 metros que finalizó con su captura. Durante la aprehensión, el sujeto arrojó una bolsa de nylon que contenía varios envoltorios con sustancias sospechosas.

Tras informar a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas de Gualeguay. En la requisa se encontró un envoltorio principal que contenía 13 paquetes con una sustancia blanca en forma de piedra, que tras los análisis correspondientes se confirmó como clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 67 gramos. Además, se secuestraron $106.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

La fiscalía ordenó la detención de ambos masculinos, quienes quedaron alojados en la Jefatura Departamental Gualeguay a disposición de la justicia.

Segundo procedimiento en Puesto de Control Vial Pasó Telégrafo

A las 21:15 horas de ayer, en el control vehicular sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 646, se detuvo un vehículo Honda Civic LXS negro, que circulaba desde la provincia de Buenos Aires con destino a Corrientes.

El conductor, un joven de 24 años oriundo de Martínez, viajaba acompañado por otro masculino de 21 años, oriundo de Boulogne, San Isidro. Durante la inspección, el can antinarcóticos “Luna” reaccionó ante una mochila ubicada en la parte trasera del vehículo.

En su interior se hallaron dos potes de plástico negro que contenían una sustancia verde amarronada similar a cogollos de marihuana, además de dos bolsas con gomitas masticables aparentemente elaboradas con cannabis.

Tras comunicar la situación a la Unidad Fiscal de La Paz, la División Drogas Peligrosas realizó los análisis correspondientes que confirmaron la presencia de Cannabis Sativa. La fiscalía ordenó el secuestro de los estupefacientes y continúa con la investigación.

Tercer operativo en Puesto de Control Vial Gualeguay

El pasado martes 5 de agosto, a las 21 horas, en el Puesto de Control Vial Gualeguay se detuvo un Ford Courier conducido por un joven de 21 años, acompañado por otro hombre mayor.

Durante el control, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del vehículo. Se solicitó colaboración a la División Drogas Peligrosas, que informó a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, la cual autorizó la requisa del vehículo y de los ocupantes.

El procedimiento permitió el secuestro de 257,8 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares, una balanza digital de precisión, tijeras, una picadora y paquetes de papel para armar cigarrillos.

Las autoridades judiciales ordenaron la aprehensión de ambos sujetos, quienes permanecen alojados en la Jefatura Departamental Gualeguay a disposición de la justicia.

Desde la Policía de Entre Ríos afirmaron que continuarán trabajando con compromiso para prevenir delitos y mejorar las condiciones de seguridad de todos los entrerrianos.