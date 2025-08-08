“Las mentiras encubiertas de Temu en Argentina: publicidad engañosa y estafas digitales que alertan a los consumidores”

En Argentina, la aplicación de compras Temu ha generado preocupación debido a prácticas que algunos usuarios consideran publicidad engañosa y estafas digitales. A continuación, se detallan los principales problemas identificados:TikTok+1

🚨 Publicidad engañosa y promociones falsas

Usuarios han reportado que Temu promociona descuentos y premios que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, se han observado productos que imitan marcas reconocidas pero que no ofrecen la misma calidad, lo que puede inducir a error a los consumidores. infobae+1

📦 Problemas con la entrega y calidad de los productos

Algunos compradores han recibido productos que no coinciden con los anunciados, como imágenes de productos que resultan ser solo representaciones fotográficas y no artículos reales. Además, se han reportado casos de paquetes no entregados o entregados con retraso, lo que genera frustración entre los consumidores.

🛡️ Estafas digitales y robo de datos

Una de las estafas más recientes comienza con un mensaje de texto (SMS) que aparenta ser del Correo Argentino, informando sobre un intento fallido de entrega y solicitando un pago adicional a través de un enlace. Si el usuario ingresa al sitio falso y completa sus datos, los estafadores obtienen acceso a información bancaria sensible, como el número de tarjeta de crédito. Vía País+2Todo Noticias+2

🧪 Preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los productos

Investigaciones han revelado que algunos productos vendidos en plataformas como Temu contienen sustancias tóxicas, como ftalatos, formaldehído y plomo, que superan los límites legales de seguridad. Estos hallazgos han generado preocupaciones sobre la seguridad de los productos ofrecidos en la plataforma. Wikipedia

✅ Recomendaciones para los consumidores

Verificar la autenticidad de las promociones : Desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y verificar la información en fuentes oficiales.

: Desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y verificar la información en fuentes oficiales. Revisar las opiniones de otros usuarios : Consultar reseñas y experiencias de otros compradores para evaluar la fiabilidad de los productos y vendedores.

: Consultar reseñas y experiencias de otros compradores para evaluar la fiabilidad de los productos y vendedores. Proteger la información personal : Evitar compartir datos sensibles a través de enlaces no oficiales y asegurarse de que el sitio web sea seguro antes de realizar compras.

: Evitar compartir datos sensibles a través de enlaces no oficiales y asegurarse de que el sitio web sea seguro antes de realizar compras. Priorizar la seguridad en las compras: Optar por métodos de pago seguros y estar atento a posibles fraudes o intentos de estafa.

