Se presentó la segunda edición entrerriana del Mundialito Halconcitos

El certamen de fútbol infantil se desarrollará del 2 al 4 de octubre en Nogoyá, con la participación de más de 70 equipos. La presentación se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
La Casa de Entre Ríos fue sede de la presentación de una nueva edición del Mundialito Halconcitos, iniciativa impulsada por el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia que promueve el fútbol infantil y genera espacios de encuentro para jóvenes jugadores de distintos puntos del país.
Durante la actividad se dieron a conocer los principales detalles de la competencia que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en Nogoyá. Por segundo año consecutivo, el Club Deportivo Libertad será sede del certamen en Entre Ríos y recibirá durante las tres jornadas a más de 70 equipos.
El encuentro contó con la participación del representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch; el coordinador de Fútbol del Club Defensa y Justicia, Matías Campolongo; y referentes de las instituciones involucradas en la organización.
En ese marco, se destacó la importancia de acompañar iniciativas deportivas que generan oportunidades para niños y jóvenes y que, a través del fútbol, promueven valores como la integración, el respeto y el trabajo en equipo.
Con una nueva edición en la provincia, Nogoyá volverá a recibir a delegaciones de distintos lugares del país en una propuesta que combina deporte, formación e integración y que continúa consolidando su presencia en Entre Ríos.
Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones”
El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.
El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro. #AnalisisLitoral, #Periodismo, #Medios, #LibertadDePrensa, #Noticias, #Opinion, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @radiomitre, @rivadavia630, @rosariotres, @lavozcomar, @eloncecom
𝗖𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟. 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, ¿𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢?
Enrique Cresto ya mira hacia 2027 y no esconde sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Entre Ríos. Tiene derecho a quererlo. Tiene derecho a criticar a Milei. Tiene derecho a cuestionar a Frigerio.
Pero hay una pequeña cuestión: si quiere gobernar, también tendrá que aceptar que lo gobiernen las preguntas.
Cresto cuestiona la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Pero entonces aparecen algunas preguntas incómodas: ¿qué pasó durante los años en que el peronismo tuvo el poder? ¿Por qué Argentina llegó a una inflación descontrolada, pobreza estructural y familias cada vez más endeudadas? ¿Por qué Concordia, después de tantos años de gobiernos peronistas, continúa apareciendo entre las ciudades con mayores niveles de pobreza?
Y una más: ¿qué propone Cresto hacer distinto de lo que hizo su espacio político durante todos estos años?
Porque decir que Milei se equivoca es fácil. Decir que Frigerio se equivoca también.
Lo difícil es explicar qué haría uno mismo cuando tenga el poder.
Cresto dice que “todos tenemos el bastón de mariscal”.
Perfecto.
Pero cuidado: el bastón de mariscal no viene con inmunidad para las preguntas.
Si quiere ser gobernador, que se presente. Que compita. Que explique. Que muestre números. Que diga qué va a cambiar. Y que acepte que los entrerrianos también tienen memoria.
🔥 ¿VOS LE DARÍAS A CRESTO EL BASTÓN DE MARISCAL PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS EN 2027?
👇 Sí o no. Y contanos por qué.
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