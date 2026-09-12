Se presentó la segunda edición entrerriana del Mundialito Halconcitos

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El certamen de fútbol infantil se desarrollará del 2 al 4 de octubre en Nogoyá, con la participación de más de 70 equipos. La presentación se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

La Casa de Entre Ríos fue sede de la presentación de una nueva edición del Mundialito Halconcitos, iniciativa impulsada por el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia que promueve el fútbol infantil y genera espacios de encuentro para jóvenes jugadores de distintos puntos del país.

Durante la actividad se dieron a conocer los principales detalles de la competencia que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en Nogoyá. Por segundo año consecutivo, el Club Deportivo Libertad será sede del certamen en Entre Ríos y recibirá durante las tres jornadas a más de 70 equipos.

El encuentro contó con la participación del representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch; el coordinador de Fútbol del Club Defensa y Justicia, Matías Campolongo; y referentes de las instituciones involucradas en la organización.

En ese marco, se destacó la importancia de acompañar iniciativas deportivas que generan oportunidades para niños y jóvenes y que, a través del fútbol, promueven valores como la integración, el respeto y el trabajo en equipo.

Con una nueva edición en la provincia, Nogoyá volverá a recibir a delegaciones de distintos lugares del país en una propuesta que combina deporte, formación e integración y que continúa consolidando su presencia en Entre Ríos.