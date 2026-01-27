WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Ministra de Desarrollo Humano encabezó el martes la reunión de la Mesa de Diálogo Social la cuál contó con la participación de legisladores provinciales, representantes de áreas clave del gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

El primer encuentro del año de la Mesa de Diálogo Social, fue encabezado por la ministra, Verónica Berisso, quién dio apertura al diálogo dando a conocer los avances en la mejora del sistema de trazabilidad para la entrega de módulos alimentarios. Se implementará una plataforma digital que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del estado del depósito, facilitar la carga y descarga de alimentos e insumos, y generar etiquetas con códigos de barras o QR para cada bulto o pallet.

La misma, forma parte del proyecto de Mejoras de Procesos y Sistema para el Control de Existencias en el Centro de Operaciones Logísticas, que se desarrolla en coordinación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo es optimizar la gestión de adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos esenciales, garantizando trazabilidad, control y transparencia en la administración de los recursos públicos. Proyecto en el cual se viene trabajando desde principios de 2025.

Al respecto, Berisso destacó, “coincidimos en la importancia del diálogo para trabajar en red ante los desafíos de la actualidad, por ello, los invito a realizar las sugerencias que consideran necesarias para mejorar el sistema y proceso de datos que nos arroje”. Y posteriormente, resaltó “como nuestro gobernador, haremos todas las transformaciones necesarias para consolidar un Estado ágil, accesible y transparente”.

Por su parte el senador, Victor Sanzberro ofreció a los presentes una propuesta en pos de cuidar la herramienta de diálogo y pluralidad que representa la mesa. La misma consta de cuatro ítems, una plataforma digital, en la que se viene trabajando. Auditorías anuales, externas. Capacitaciones y talleres, con los se vienen trabajando problemas sociales como adicciones, salud mental, etc. Y un registro unificado digital del destino final de los recursos.

Integran la mesa de diálogo social los senadores provinciales Alberto Otaegui y Víctor Sanzberro, las diputadas Carolina Streitenberger y Silvia Moreno; autoridades del Ministerio de Salud y del Consejo General de Educación (CGE); representantes de organizaciones sociales como Cáritas Paraná, Libres del Sur y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano.