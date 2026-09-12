Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de salarios se necesitan para pagarla

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Construir una casa de tamaño estándar demandó en agosto un desembolso superior a los 238 millones de pesos, según el último relevamiento sectorial, con una brecha frente al ingreso medio que ronda los diez años de trabajo

El valor del metro cuadrado de construcción en la provincia de Buenos Aires se ubicó en $2.383.862,97 durante agosto, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco). Al multiplicar esa cifra por los 100 metros cuadrados de una vivienda tipo, el costo total de la obra alcanzó los $238.386.297. En dólares, el mismo cálculo arrojó un valor de u$s 155.301, resultado de multiplicar los u$s 1.553,01 que costó el metro cuadrado en moneda extranjera por la superficie total de la vivienda.

Ese monto no incluyó el valor del terreno, los costos de la figura jurídica del emprendimiento, el IVA ni el beneficio del desarrollo inmobiliario, conceptos que Apymeco excluyó de manera expresa del precio de construcción por metro cuadrado. El monto real que debería reunir una persona para acceder a una vivienda propia construida desde cero, si se sumaran esos costos adicionales, resultó entonces todavía mayor al que surgió de este cálculo.

Se necesitan más de diez años de salario para cubrir la obra

La comparación entre el costo de construcción y el ingreso de un trabajador estable permitió dimensionar el esfuerzo que implica levantar una vivienda desde cero. Según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario neto promedio se ubicó en $1.946.028,12. Al dividir el costo total de la vivienda por ese salario, el resultado fue de 122,49 salarios necesarios para cubrir la construcción completa, lo que equivalió a poco más de 10,2 años de ingresos destinados exclusivamente a ese fin, sin contar gastos de vida ni otros consumos.

Los datos básicos del relevamiento de agosto quedaron resumidos de la siguiente manera:

Valor del metro cuadrado en pesos: $2.383.862,97

Valor del metro cuadrado en dólares: u$s 1.553,01

Costo de una vivienda de 100 m² en pesos: $238.386.297

Costo de una vivienda de 100 m² en dólares: u$s 155.301

Salario neto promedio (Ripte): $1.946.028,12

Salarios necesarios para cubrir la obra: 122,49

Años de ingresos necesarios: 10,2

El índice general de costos subió 4,27% en el mes

El índice general de costos de Apymeco registró en agosto una suba mensual de 4,27%, lo que llevó la variación interanual a 27,80% y el acumulado del año a 19,51%. Dentro de ese incremento, los dos componentes principales mostraron comportamientos dispares: