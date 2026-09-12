Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de salarios se necesitan para pagarla

Construir una casa de tamaño estándar demandó en agosto un desembolso superior a los 238 millones de pesos, según el último relevamiento sectorial, con una brecha frente al ingreso medio que ronda los diez años de trabajo
El valor del metro cuadrado de construcción en la provincia de Buenos Aires se ubicó en $2.383.862,97 durante agosto, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco). Al multiplicar esa cifra por los 100 metros cuadrados de una vivienda tipo, el costo total de la obra alcanzó los $238.386.297. En dólares, el mismo cálculo arrojó un valor de u$s 155.301, resultado de multiplicar los u$s 1.553,01 que costó el metro cuadrado en moneda extranjera por la superficie total de la vivienda.
Ese monto no incluyó el valor del terreno, los costos de la figura jurídica del emprendimiento, el IVA ni el beneficio del desarrollo inmobiliario, conceptos que Apymeco excluyó de manera expresa del precio de construcción por metro cuadrado. El monto real que debería reunir una persona para acceder a una vivienda propia construida desde cero, si se sumaran esos costos adicionales, resultó entonces todavía mayor al que surgió de este cálculo.
Se necesitan más de diez años de salario para cubrir la obra
La comparación entre el costo de construcción y el ingreso de un trabajador estable permitió dimensionar el esfuerzo que implica levantar una vivienda desde cero. Según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario neto promedio se ubicó en $1.946.028,12. Al dividir el costo total de la vivienda por ese salario, el resultado fue de 122,49 salarios necesarios para cubrir la construcción completa, lo que equivalió a poco más de 10,2 años de ingresos destinados exclusivamente a ese fin, sin contar gastos de vida ni otros consumos.
Los datos básicos del relevamiento de agosto quedaron resumidos de la siguiente manera:
Valor del metro cuadrado en pesos: $2.383.862,97
Valor del metro cuadrado en dólares: u$s 1.553,01
Costo de una vivienda de 100 m² en pesos: $238.386.297
Costo de una vivienda de 100 m² en dólares: u$s 155.301
Salario neto promedio (Ripte): $1.946.028,12
Salarios necesarios para cubrir la obra: 122,49
Años de ingresos necesarios: 10,2
El índice general de costos subió 4,27% en el mes
El índice general de costos de Apymeco registró en agosto una suba mensual de 4,27%, lo que llevó la variación interanual a 27,80% y el acumulado del año a 19,51%. Dentro de ese incremento, los dos componentes principales mostraron comportamientos dispares:
Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones”
El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.
El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro. #AnalisisLitoral, #Periodismo, #Medios, #LibertadDePrensa, #Noticias, #Opinion, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @radiomitre, @rivadavia630, @rosariotres, @lavozcomar, @eloncecom
𝗖𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟. 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, ¿𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢?
Enrique Cresto ya mira hacia 2027 y no esconde sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Entre Ríos. Tiene derecho a quererlo. Tiene derecho a criticar a Milei. Tiene derecho a cuestionar a Frigerio.
Pero hay una pequeña cuestión: si quiere gobernar, también tendrá que aceptar que lo gobiernen las preguntas.
Cresto cuestiona la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Pero entonces aparecen algunas preguntas incómodas: ¿qué pasó durante los años en que el peronismo tuvo el poder? ¿Por qué Argentina llegó a una inflación descontrolada, pobreza estructural y familias cada vez más endeudadas? ¿Por qué Concordia, después de tantos años de gobiernos peronistas, continúa apareciendo entre las ciudades con mayores niveles de pobreza?
Y una más: ¿qué propone Cresto hacer distinto de lo que hizo su espacio político durante todos estos años?
Porque decir que Milei se equivoca es fácil. Decir que Frigerio se equivoca también.
Lo difícil es explicar qué haría uno mismo cuando tenga el poder.
Cresto dice que “todos tenemos el bastón de mariscal”.
Perfecto.
Pero cuidado: el bastón de mariscal no viene con inmunidad para las preguntas.
Si quiere ser gobernador, que se presente. Que compita. Que explique. Que muestre números. Que diga qué va a cambiar. Y que acepte que los entrerrianos también tienen memoria.
🔥 ¿VOS LE DARÍAS A CRESTO EL BASTÓN DE MARISCAL PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS EN 2027?
👇 Sí o no. Y contanos por qué.
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