¿Una advertencia? Presidente Trump publica enigmático video de la captura de Maduro y de cómo retaba a EE. UU.

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La publicación de Trump aparece en un momento en el que Washington mantiene una fuerte presencia e intereses en Venezuela. A finales de agosto, la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la confrontación que durante años mantuvo con Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, publicó un video en el que aparece el entonces líder del régimen venezolano lanzando un desafiante mensaje a Washington: “Come get me” —“vengan por mí”.

La publicación de Trump no está acompañada de una explicación sobre su significado, pero cobra especial relevancia por un hecho que ocurrió meses después de aquellas declaraciones: la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación en territorio venezolano que incluyó ataques contra instalaciones militares y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El propio Trump confirmó posteriormente que ambos habían sido trasladados fuera de Venezuela.

La operación fue presentada por Washington como el resultado de meses de preparación. De acuerdo con información divulgada posteriormente sobre el operativo, fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas durante la madrugada y lograron localizar a Maduro en medio de la incursión.

Tras ser sacado de Venezuela, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y quedó bajo custodia federal. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusó, entre otros cargos, de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Maduro y Flores se declararon no culpables ante un tribunal federal de Nueva York.

Es precisamente este antecedente el que vuelve a darle peso al video publicado ahora por Trump. En las imágenes se recuerda a Maduro desafiando públicamente a Estados Unidos con el mensaje “come get me”, mientras que el desenlace posterior fue la operación en la que fuerzas estadounidenses efectivamente lo capturaron y lo sacaron del país.

Por ahora, Trump no afirma en su publicación que esté anunciando una nueva operación contra Venezuela ni formula una amenaza explícita. El mensaje queda abierto a interpretación, aunque la elección del video resulta llamativa por el contraste entre aquel desafío de Maduro y su posterior captura.