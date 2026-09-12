¿Una advertencia? Presidente Trump publica enigmático video de la captura de Maduro y de cómo retaba a EE. UU.

La publicación de Trump aparece en un momento en el que Washington mantiene una fuerte presencia e intereses en Venezuela. A finales de agosto, la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la confrontación que durante años mantuvo con Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, publicó un video en el que aparece el entonces líder del régimen venezolano lanzando un desafiante mensaje a Washington: “Come get me” —“vengan por mí”.
La publicación de Trump no está acompañada de una explicación sobre su significado, pero cobra especial relevancia por un hecho que ocurrió meses después de aquellas declaraciones: la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en Venezuela.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación en territorio venezolano que incluyó ataques contra instalaciones militares y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El propio Trump confirmó posteriormente que ambos habían sido trasladados fuera de Venezuela.
La operación fue presentada por Washington como el resultado de meses de preparación. De acuerdo con información divulgada posteriormente sobre el operativo, fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas durante la madrugada y lograron localizar a Maduro en medio de la incursión.
Tras ser sacado de Venezuela, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y quedó bajo custodia federal. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusó, entre otros cargos, de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Maduro y Flores se declararon no culpables ante un tribunal federal de Nueva York.
Es precisamente este antecedente el que vuelve a darle peso al video publicado ahora por Trump. En las imágenes se recuerda a Maduro desafiando públicamente a Estados Unidos con el mensaje “come get me”, mientras que el desenlace posterior fue la operación en la que fuerzas estadounidenses efectivamente lo capturaron y lo sacaron del país.
Por ahora, Trump no afirma en su publicación que esté anunciando una nueva operación contra Venezuela ni formula una amenaza explícita. El mensaje queda abierto a interpretación, aunque la elección del video resulta llamativa por el contraste entre aquel desafío de Maduro y su posterior captura.
Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones”
El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.
El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro. #AnalisisLitoral, #Periodismo, #Medios, #LibertadDePrensa, #Noticias, #Opinion, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @radiomitre, @rivadavia630, @rosariotres, @lavozcomar, @eloncecom
𝗖𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟. 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, ¿𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢?
Enrique Cresto ya mira hacia 2027 y no esconde sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Entre Ríos. Tiene derecho a quererlo. Tiene derecho a criticar a Milei. Tiene derecho a cuestionar a Frigerio.
Pero hay una pequeña cuestión: si quiere gobernar, también tendrá que aceptar que lo gobiernen las preguntas.
Cresto cuestiona la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Pero entonces aparecen algunas preguntas incómodas: ¿qué pasó durante los años en que el peronismo tuvo el poder? ¿Por qué Argentina llegó a una inflación descontrolada, pobreza estructural y familias cada vez más endeudadas? ¿Por qué Concordia, después de tantos años de gobiernos peronistas, continúa apareciendo entre las ciudades con mayores niveles de pobreza?
Y una más: ¿qué propone Cresto hacer distinto de lo que hizo su espacio político durante todos estos años?
Porque decir que Milei se equivoca es fácil. Decir que Frigerio se equivoca también.
Lo difícil es explicar qué haría uno mismo cuando tenga el poder.
Cresto dice que “todos tenemos el bastón de mariscal”.
Perfecto.
Pero cuidado: el bastón de mariscal no viene con inmunidad para las preguntas.
Si quiere ser gobernador, que se presente. Que compita. Que explique. Que muestre números. Que diga qué va a cambiar. Y que acepte que los entrerrianos también tienen memoria.
🔥 ¿VOS LE DARÍAS A CRESTO EL BASTÓN DE MARISCAL PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS EN 2027?
👇 Sí o no. Y contanos por qué.
#EntreRíos, #Cresto, #EnriqueCresto, #Concordia, #PolíticaEntreRíos, #EntreRíos2027, #Política, #Peronismo, #Frigerio, #Milei, #AnálisisLitoral, #LitoralArgentino