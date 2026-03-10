DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un importante robo ocurrido durante la noche del sábado en el barrio privado La Lomada, en la zona de Villa Adela, no solo abrió una investigación policial por un golpe millonario. También volvió a poner en escena la figura del abogado Martín Federico Lombardo, un profesional del foro local cuya trayectoria combina denuncias judiciales por estafa -incluso una acusación por asociación ilícita- en distintas provincias. Tiene una larga actividad política como apoderado de varios espacios -como el Partido Demócrata que fue el trampolín de la vicepresidenta Victoria Villarruel- y vinculada al armado de candidaturas “outsiders”. Ahora se suma este curioso episodio policial que deja en evidencia un patrimonio que está distante de coincidir con su declaración de ingresos.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 22 horas, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda mientras su propietario se encontraba ausente. La situación se conoció públicamente durante la jornada del domingo, aunque hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre el episodio.

Las primeras reconstrucciones indican que habrían participado al menos cuatro personas, quienes actuaron encapuchadas y utilizando guantes para evitar dejar rastros. Según fuentes vinculadas a la investigación, los autores del golpe revolvieron distintos sectores de la casa, aunque aparentemente sabían con precisión dónde se encontraban los objetos de valor, lo que llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de que pudo haber existido algún tipo de información previa.

El botín denunciado es, cuanto menos, significativo: unos 50 mil dólares en efectivo —equivalentes a cerca de 70 millones de pesos—, un reloj Rolex y otros objetos de alto valor económico. La causa es investigada por personal de la División Investigaciones de la Policía y avanza bajo estricta reserva.

De historial y antecedentes

No es la primera vez que el nombre del abogado Lombardo está involucrado en un episodio policial y recorre las oficinas judiciales, aunque del otro lado del mostrador, el de los acusados.

Durante los últimos años fue mencionado en diversas denuncias por estafas vinculadas a operaciones ganaderas, registradas en Santa Fe, Chaco y Entre Ríos.

Entre los casos denunciados figura estafar a un productor metalúrgico santafesino en alrededor de 3 millones de pesos (2020), causa en la que fue sobreseído por extinción de la acción penal del denunciante luego de que le devolvió el dinero. Según la acusación, Lombardo habría propuesto una inversión para la compra de hacienda prometiendo devolver el capital con un 15% de ganancia en un plazo de 30 días, pero los cheques entregados como garantía resultaron sin fondos.

En la provincia del Chaco tenía dos denuncias por maniobras similares en 2020. Una de ellas tramitaba en la Fiscalía N.º 3 de Villa Ángela, a cargo del fiscal Sergio Ríos, donde un productor ganadero denunció haber sido perjudicado por una operación de compra de hacienda abonada con cheques sin fondos. De acuerdo con la causa, el perjuicio económico alcanzaría los 20 millones de pesos, a lo que se suma el pago de impuestos que la víctima debió afrontar ante la AFIP. En ese expediente incluso se había librado una orden de detención contra Lombardo en agosto de 2020, que permaneció vigente hasta diciembre de 2021, cuando el abogado se presentó ante la justicia chaqueña y fijó domicilio.

La segunda denuncia en territorio chaqueño fue radicada en Resistencia en octubre de 2020. En ese caso, un productor ganadero vendió 80 cabezas de ganado a la organización que operaba con Lombardo. El pago se realizó mediante diez cheques, pero solo tres pudieron cobrarse; los siete restantes fueron rechazados por falta de fondos, lo que motivó la presentación judicial.

En algunos de esos expedientes se mencionaron operaciones realizadas a través de distintas sociedades comerciales, entre ellas Don Mateo SRL, Consignataria Don Mateo, Alimentagro y Cordillerana.

Una cuarta denuncia fue radicada en Concordia. Allí, un productor fue convencido de vender 30 vacas preñadas por una suma cercana a 1.080.000 pesos. La causa quedó a cargo del ex fiscal -actual intendente de Concordia-Francisco Azcué quien avanzó con la investigación por estafa y además recuperó las vacas del productor en un campo de Santa Clara de la Buena Vista en la provincia de Santa Fe. Además, Azcué tomó declaración a dos presuntos integrantes de la estructura investigada. Según consta en ese expediente, ambos aportaron detalles sobre el funcionamiento del grupo y señalaron a Lombardo como el presunto jefe de la organización, cuya base operativa se ubicaría en la ciudad de Santa Fe.

Es así, que en 2022 se planteó la existencia de una presunta asociación ilícita dedicada a cometer estafas vinculadas al negocio ganadero, señalando a Lombardo como uno de los organizadores del esquema.

Fuentes judiciales confirmaron que tras la salida de Azcué de fiscalía, la causa recayó en el Dr. José Arias. Lombardo seguiría en calidad de sospechado de ser el jefe de una asociación ilícita.

Un monotributista con 50 mil dólares en efectivo, un rolex y otros valores

Pero el episodio adquiere otra dimensión cuando se observan los datos sobre la situación fiscal del abogado. Según registros de ARCA (ex AFIP), Lombardo se encuentra inscripto como monotributista categoría D dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Ese encuadre fiscal establece un tope de ingresos brutos anuales de $26.212.853, lo que equivale aproximadamente a unos $2,2 millones de facturación mensual antes de descontar gastos, aportes previsionales, impuestos provinciales, tasas municipales y costos propios del ejercicio profesional.

La actividad declarada corresponde a servicios jurídicos, con domicilio profesional en Mitre 132 de Concordia, donde funciona su estudio de abogados en sociedad con otros dos colegas.

La comparación entre esos ingresos declarados y el dinero denunciado como sustraído despertó suspicacias en el ambiente judicial: Los 50 mil dólares robados equivalen aproximadamente a tres años completos de facturación bruta dentro de la categoría en la que se encuentra inscripto, y eso sin considerar gastos personales ni profesionales.

Si a esa ecuación se le agregan los costos habituales del ejercicio profesional —matrícula, aportes jubilatorios, obra social, servicios e impuestos—, el contraste entre el nivel de ingresos declarado y el dinero guardado en efectivo en la vivienda resulta, por lo menos, llamativo.

Además, se suma otro dato y es que la vivienda donde ocurrió el robo se encuentra dentro de La Lomada, un barrio privado ubicado en una zona cercana a Villa Adela que figura entre los desarrollos inmobiliarios cerrados de mayor nivel en Concordia, con seguridad privada y propiedades de alto valor inmobiliario.

Otro dato es que, según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, Lombardo registra consumos y financiamiento en al menos cuatro entidades bancarias. Información correspondiente al período enero de 2026 describe que el abogado figura con compromisos financieros que superan los 12,8 millones de pesos. En detalle, aparecen $6.847.000 con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, $3.334.000 con el Banco Santander, $1.595.000 con el BBVA y $1.030.000 con el Nuevo Banco de Entre Ríos.

Aunque las entidades lo ubican en situación 1 (normal) dentro del sistema crediticio, el acceso al crédito vuelve a llamar la atención si se lo compara con la facturación máxima permitida para un monotributista de la categoría en la que se encuentra inscripto (D). Operar con líneas de crédito en varias entidades al mismo tiempo es algo que en la práctica suele requerir niveles de ingresos consistentes y capacidad de pago verificable. Es sabido -por cualquiera que haya pisado un banco a pedir prestado- que el sistema financiero «no juega a los dados» con los clientes.

Gestor de candidatos «outsiders»

La historia de Lombardo en la región no se limita al ámbito judicial. En los últimos años también apareció vinculado al terreno político como apoderado de partidos políticos y armador de listas electorales con candidatos sin trayectoria partidaria, los llamados outsiders.

Informes periodísticos lo mencionaron como uno de los operadores que impulsaron candidaturas de figuras públicas o mediáticas en Santa Fe, entre ellas el activista ciclista Saúl Perman, el cantante Juan José Piedrabuena, el periodista deportivo Miguel Tessandori y el músico Adrián “Coty” Hernández.

Según distintas fuentes del ámbito político, el abogado también habría desarrollado una estructura vinculada al armado electoral en diversas provincias del país. De acuerdo con esas versiones, contaría con sellos partidarios habilitados en distintos distritos, que luego serían utilizados o cedidos para participar en procesos electorales.

Las mismas fuentes sostienen que esos espacios políticos funcionarían en algunos casos como “partidos de alquiler”, utilizados para presentar candidaturas o listas en elecciones locales. Además, señalan que Lombardo también tendría vínculos con imprentas encargadas de la producción de boletas electorales, lo que le permitiría participar en el circuito logístico de armado de listas y material electoral para distintas fuerzas políticas.

Su nombre aparece mencionado en el Partido Fe (que creó el ex hombre fuerte de Uatre, «Momo» Venegas), en Compromiso Federal, en el Partido Popular y, junto con la diputada Liliana Salinas, aparece como uno de los principales armadores de la alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos en sus comienzos.

Un antecedente más reciente volvió a mencionar a Lombardo. Su nombre surge de un expediente en la justicia electoral bonaerense. Según informó el portal La Política Online, en 2024 el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires —vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel— quedó al borde de sanciones por no presentar los informes finales de aportes y gastos de campaña de 2023. En ese expediente, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla notificó a los apoderados del partido, entre ellos el abogado Martín Lombardo. Además, en la misma investigación aparece mencionado el Partido FE, donde la apoderada es María Pía Lombardo, hermana del letrado.

