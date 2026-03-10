DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Durante décadas en la Argentina se instaló una idea que rara vez se discute: cuando una ciudad tiene problemas económicos o sociales, la respuesta debe venir del Estado. Más programas públicos, más estructuras administrativas, más empleados municipales y, por supuesto, más recursos provenientes de los contribuyentes.

Sin embargo, el debate que comenzó a instalar el presidente Javier Milei y el espacio político La Libertad Avanza dentro de la llamada batalla cultural plantea una pregunta que también alcanza a los municipios: ¿cuál es el verdadero rol del Estado en el desarrollo de una sociedad?

Porque antes de discutir cuánto debe gastar un municipio, conviene discutir qué debe hacer realmente un municipio.

El municipio no debe dirigir la economía

La función esencial de un gobierno local es bastante clara: garantizar el funcionamiento de la ciudad.

Calles transitables, iluminación pública, limpieza urbana, planificación territorial, ordenamiento del tránsito y mantenimiento de los espacios públicos. Es decir, todo aquello que hace posible la vida cotidiana de una comunidad.

Sin embargo, en muchas ciudades argentinas el municipio terminó adoptando otro rol: intentar dirigir la economía local mediante programas, subsidios o iniciativas financiadas con recursos que provienen de tasas municipales.

En otras palabras, los propios contribuyentes terminan financiando con sus impuestos actividades económicas que deberían surgir de la iniciativa privada.

Este modelo, además de ineficiente, suele generar un círculo vicioso: cuanto más se expande el aparato municipal, más recursos necesita recaudar. Y cuanto mayor es la presión fiscal, más difícil se vuelve invertir, emprender o producir.

La libertad económica como motor del desarrollo

Uno de los ejes centrales de la batalla cultural libertaria es recuperar el sentido profundo de la palabra libertad.

No se trata solamente de una libertad política abstracta, sino de algo mucho más concreto: la posibilidad real de emprender, producir, comerciar, innovar y competir sin que el Estado se convierta en un obstáculo permanente.

Cuando la libertad económica existe de verdad, el desarrollo no depende de un programa municipal ni de un subsidio estatal. Surge de la creatividad, el esfuerzo y la capacidad emprendedora de la sociedad.

Las ciudades que crecen no lo hacen porque el municipio planifica cada actividad económica, sino porque miles de personas encuentran condiciones favorables para crear empresas, desarrollar proyectos y expandir mercados.

El verdadero motor de una ciudad: sus emprendedores

En lugar de destinar recursos públicos a iniciativas que muchas veces terminan siendo burocráticas o poco efectivas, los municipios deberían concentrarse en crear ecosistemas favorables para el desarrollo emprendedor.

Esto implica, por ejemplo:

simplificar habilitaciones comerciales

reducir cargas y tasas distorsivas

eliminar trámites innecesarios

digitalizar procesos administrativos

facilitar el acceso a información y mercados

Pero también supone algo más ambicioso: promover verdaderos sistemas de incubación de proyectos productivos.

En ese punto, el trabajo articulado entre Nación, provincias y municipios puede cumplir un rol clave.

Incubadoras de empresas y desarrollo de pymes

En lugar de expandir el empleo público, el desafío del Estado debería ser multiplicar las oportunidades para el empleo privado.

Para eso se necesitan políticas modernas orientadas a:

incubadoras de empresas

programas de mentoría emprendedora

asistencia técnica para pymes

acceso a nuevos mercados

formación en comercio internacional

innovación tecnológica

Las pequeñas y medianas empresas son el verdadero corazón productivo de cualquier economía. Cuando una pyme logra crecer, innovar y exportar, no solo genera empleo: también multiplica el desarrollo local.

Por eso, más que programas asistencialistas, lo que se necesita son herramientas que permitan transformar ideas en proyectos productivos reales.

Financiamiento inteligente, no subsidios eternos

Un aspecto central de estas políticas debería ser el acceso al financiamiento.

Muchos proyectos productivos fracasan no por falta de ideas, sino por la imposibilidad de acceder a capital inicial o financiamiento razonable.

Allí el Estado puede cumplir un rol positivo mediante:

créditos blandos para emprendimientos

fondos de desarrollo productivo

programas de inversión semilla

sistemas de seguimiento y evaluación de proyectos

La diferencia con los viejos modelos es fundamental: no se trata de repartir subsidios indiscriminados, sino de invertir en proyectos con potencial real de crecimiento.

Esto requiere evaluación, seguimiento y acompañamiento técnico, algo que muchas veces estuvo ausente en las políticas públicas tradicionales.

El problema del empleo público improductivo

Uno de los grandes errores del modelo político argentino fue convertir al Estado en una herramienta de contención laboral.

En muchos municipios, el empleo público terminó funcionando como respuesta a la falta de desarrollo económico, generando estructuras administrativas cada vez más grandes y, en muchos casos, con funciones poco claras.

Pero el empleo público improductivo no resuelve los problemas estructurales de una ciudad. Por el contrario, suele agravarlos.

Porque cada puesto innecesario dentro del Estado implica:

mayor gasto público

mayor presión fiscal

menos recursos para infraestructura y servicios

menor competitividad para el sector privado

En lugar de ampliar permanentemente las plantas municipales, el desafío debería ser reorientar la política pública hacia la generación de empleo productivo.

El cambio cultural que necesita la Argentina

La batalla cultural libertaria propone, en definitiva, cambiar una idea profundamente arraigada en la política argentina: que el progreso depende principalmente del Estado.

Según esta mirada, el verdadero motor del desarrollo no es el gasto público, sino la libertad de las personas para producir, innovar y crear valor.

Aplicado al nivel municipal, esto significa abandonar la lógica del Estado que administra pobreza para avanzar hacia un modelo donde el gobierno local se concentre en sus funciones esenciales y deje que la sociedad despliegue todo su potencial productivo.

Porque cuando la libertad económica existe de verdad, las ciudades no crecen por decreto.

Crecen porque sus ciudadanos tienen la posibilidad real de imaginar proyectos, arriesgar, invertir, competir y conquistar nuevos mercados en el mundo.

Y ese es, finalmente, el tipo de desarrollo que ningún Estado puede imponer, pero que una sociedad libre puede construir.

Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral