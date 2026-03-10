DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El diputado provincial Marcelo López lamentó la decisión del bloque justicialista de no acompañar el dictamen para la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de Entre Ríos. Sostuvo que la postura del PJ “contradice su propio discurso sobre el endeudamiento de la provincia”. No obstante, cree que habrá “otra oportunidad” en la sesión en la que deberá sancionarse el expediente.

El diputado López, quien se desempeña como presidente de la comisión de Legislación General, se refirió a la importancia de avanzar con la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de Entre Ríos. Tras el debate en comisión de este martes, el legislador lamentó que el bloque justicialista no haya acompañado el dictamen, señalando que la herramienta busca, ante todo, brindar claridad técnica sobre la situación financiera de la provincia.

El legislador destacó el diálogo dado en comisión, donde se incorporaron sugerencias del PJ para garantizar un análisis más profundo. Así fue como la redacción original del proyecto fue modificada para ampliar el período de estudio y que comience en 1991. Quedarán incluidos, entonces, hitos como los pactos fiscales y la transferencia de servicios. Aún así, la primera minoría decidió no acompañar la firma del dictamen.

“Hace semanas venimos escuchando al justicialismo hablar de la deuda pública, cuestionar cifras y sembrar dudas. Pero cuando se propone crear una comisión legislativa para investigar de manera seria cómo se generó esa deuda y cuál fue el destino de esos recursos, deciden no acompañar. No se puede denunciar y después negarse a revisar la historia completa”, afirmó López.

El legislador explicó que la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio busca crear una comisión especial con participación legislativa para reconstruir el proceso de endeudamiento de la provincia, analizar su origen, su composición, el destino de los fondos y el impacto que esas decisiones tuvieron en las finanzas públicas de Entre Ríos.

La comisión permitirá aportar claridad sobre un tema que condiciona el presente y el futuro de la provincia, consideró el diputado. “La deuda pública no es un tema menor. Son decisiones que comprometen recursos de los entrerrianos durante muchos años. Por eso creemos que es importante que exista una investigación seria, con acceso a la documentación y con un informe final público que permita reconstruir qué pasó y cómo se tomaron esas decisiones”, concluyó.