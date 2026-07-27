La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, defendió el proceso de discusión de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y aseguró que el proyecto “se fortaleció con el diálogo”, al destacar la participación de gremios, instituciones, sectores políticos y legisladores durante su tratamiento en el Senado. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa Punto de Inflexión, que se emite todos los sábados de 9 a 12 por FM 106.10 Radio Rivadavia Concordia, donde la legisladora explicó el recorrido del proyecto que actualmente comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados.

Al respecto Laner comenzó por rechazar las críticas que calificaron el tratamiento de la iniciativa como un «debate exprés» y sostuvo que la discusión sobre la reforma previsional comenzó varios meses antes de que el proyecto ingresara a la Legislatura.

«Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Hace aproximadamente tres meses el gobernador decidió encarar una reforma previsional y asumir una discusión estructural que durante muchos años nadie quiso dar», afirmó.

Según explicó, el gobernador Rogelio Frigerio convocó desde un primer momento a los distintos sectores vinculados al sistema previsional para analizar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y recibir propuestas.

«Se convocó a los gremios, a diferentes instituciones, a representantes del sistema previsional y posteriormente al Poder Legislativo. Muchos participaron, hicieron aportes y esas propuestas fueron incorporadas al proyecto», señaló.

«El diálogo fortaleció la iniciativa»

La diputada remarcó que durante el tratamiento en el Senado participaron organizaciones sindicales, colegios profesionales, la Asociación de Magistrados y distintos actores relacionados con el sistema jubilatorio.

«Hubo sectores que manifestaron una fuerte resistencia y otros que coincidían en la necesidad de una reforma, aunque planteando diferencias. Estoy convencida de que el diálogo fortaleció el proyecto», expresó.

Asimismo, destacó que durante el trabajo en comisión y el debate parlamentario se incorporaron numerosas modificaciones al texto original enviado por el Poder Ejecutivo.

«Todos los bloques tuvimos la posibilidad de participar. Los diputados también estuvimos presentes durante el debate en el Senado y realizamos aportes que luego fueron incorporados», indicó.

Respecto del tratamiento en la Cámara de Diputados, Laner sostuvo que el oficialismo consideró que el debate sería más acotado porque las principales discusiones ya se habían desarrollado en la Cámara Alta.

«Fuimos claros al señalar que las verdaderas discusiones ya se habían dado en el Senado, donde participaron todos los sectores interesados y donde se hicieron importantes modificaciones al proyecto», manifestó.

No obstante, resaltó que Diputados también abrió instancias de participación.

«Tuvimos dos jornadas de comisión muy intensas, donde escuchamos distintas posiciones, tanto de quienes apoyan la reforma como de quienes mantienen objeciones», explicó.

Consultada sobre las críticas formuladas por sectores de la oposición y algunos gremios, Laner sostuvo que la reforma apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

«Nosotros no vinimos a ajustar. Lo hicimos para salvar la Caja de Jubilaciones y garantizar las jubilaciones de hoy y de mañana», afirmó.

En ese sentido, aseguró que durante muchos años distintos gobiernos reconocieron la necesidad de modificar el régimen previsional, aunque nunca avanzaron con una reforma de fondo.

«Sabían que esta realidad era insostenible, pero durante décadas se prefirió el parche antes que dar una discusión profunda», sostuvo.

Los principales cambios del proyecto

Durante la entrevista, la legisladora enumeró algunos de los aspectos centrales que contempla la iniciativa y las modificaciones incorporadas durante el debate parlamentario.

Entre ellas destacó que:

Los jubilados actuales no perderán derechos adquiridos.

Se mantendrá el 82 % móvil sobre el sueldo bruto.

Continuarán vigentes los regímenes especiales.

La reforma será gradual y protegerá a quienes se encuentran próximos a jubilarse.

La movilidad de las jubilaciones docentes quedará vinculada a las paritarias del sector.

Los cambios en los regímenes especiales comenzarán a regir recién a partir del 1 de enero de 2028.

Se estableció como edad jubilatoria de referencia 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

Se redujo de 20 a 15 años el período considerado para calcular el haber inicial.

«Era una discusión necesaria»

Finalmente, Carola Laner reconoció que la reforma por sí sola no resolverá todos los problemas del sistema previsional, pero consideró que constituye un paso imprescindible para garantizar su sostenibilidad.

«Sabemos que con esta ley no se va a sanear totalmente el sistema previsional, pero no podíamos seguir mirando para otro lado. Pusimos los números sobre la mesa, corregimos distorsiones y retomamos con firmeza el reclamo a Nación por los fondos que le corresponden a Entre Ríos», concluyó la legisladora.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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