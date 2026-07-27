La tradicional celebración de San José coincidió con las vacaciones de invierno de la provincia de Buenos Aires y favoreció la llegada de visitantes. Desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacaron el trabajo articulado entre el sector público y privado, que permitió alcanzar altos niveles de ocupación en la región.

La Fiesta Nacional de la Colonización volvió a posicionarse como uno de los principales eventos del calendario entrerriano al convocar durante todo el fin de semana a miles de personas en San José. La programación artística, coronada por la actuación de Luciano Pereyra en la noche del sábado, se complementó con la participación de artistas locales y del departamento Colón, generando una amplia concurrencia.