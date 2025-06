A un mes de iniciar las vacaciones, crece la incertidumbre en el sector del turismo

Prestadores entrerrianos alertan por el bajo nivel de consultas y reservas para los próximos fines de semana largos y las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno comenzarán el 7 de julio en Entre Ríos, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En tanto, el 14 iniciarán el receso Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y el 21 de julio harán lo propio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y las provincias de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Este cronograma permitirá un movimiento turístico de prácticamente un mes. Que los prestadores de los diferentes destinos entrerrianos puedan revertir en este tiempo la fuerte caída de la rentabilidad que vienen sufriendo será clave para el futuro de la actividad. Sin embargo, las perspectivas no son alentadoras y crece la incertidumbre: la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) advirtió a mediados de la semana pasada la dramática situación que atraviesa el sector, y alertó sobre el bajo nivel de consultas y reservas que hay al menos hasta la fecha.

En este marco, en los diferentes destinos redoblan los esfuerzos para atraer más turistas de cara a los próximos dos fines de semana largos –se trata del feriado del 17 y el del 20 de junio–, y también para el receso invernal, con la esperanza de revertir el escenario actual.

Más gente aligió pasar sus vacaciones en Entre Ríos

Prestadores redoblan sus esfuerzos

En Federación, uno de los destinos más importantes, están abocados a promocionar sus atractivos. Ezequiel Marozzini, secretario de Turismo de la localidad, contó a UNO: “Estamos haciendo más que nada una gira de promoción y difusión del destino. Estuvimos en Paysandú y en Salto, en Uruguay, promocionando la región de Salto Grande. Ayer fuimos a Puerto de Frutos, en Tigre, para difundir nuestros atractivos entre la gente de Buenos Aires. Y después tenemos una gira por Rivera, Tacuarembó, Artigas, también en Uruguay, y Santana do Libramento, en Brasil. Apuntamos más que nada al turismo regional y también tratando de atraer un poco el internacional, porque ahora el público uruguayo está viniendo, pero en menos cantidad”.

Acto seguido, confió: “Estamos muy enfocados en la parte de promoción y difusión, porque la verdad que no se la están pasando bien los prestadores. Acá en la ciudad hay algunos hoteles que se están poniendo a la venta. Federación es una de las ciudades que más camas tiene en la provincia y realmente cuesta sostener estas estructuras cuando hoy la parte del turismo lo está pasando mal a nivel país, ya que no es algo que sólo pasa en la ciudad de Federación puntualmente”.

En torno a esta cuestión, el funcionario analizó: “Para mí puntualmente se va a transformar en una sociedad de ricos y pobres y lamentablemente destinos como el nuestro dependen mucho de la clase media, que antes salía tres o cuatro veces por año, pero hoy tiene que optar por hacerlo una vez al año. Está muy difícil la situación de la clase que vacacionaba en Entre Ríos; eso es lo que estamos visualizando”.

Las termas de Federación son un fuerte atractivo en Entre Ríos

Asimismo, observó: “Después hay un público que se va al exterior, que es el turismo emisivo, que si bien siempre lo hizo hoy ve las posibilidades de un dólar planchado. Entonces, contra lo que sucede en la macroeconomía a nivel del bolsillo de la gente, para lugares como Federación es muy difícil pelearla, incluso es complicado para Mendoza, Bariloche, que son grandes destinos. Y añadió: “El turismo de contingentes, que también es importante para nuestra ciudad, está mermando, ya que el jubilado tampoco la está pasando bien. Ya se ven menos colectivos”.

En cuanto a los próximos fines de semana largos, sostuvo: “Hemos tenido consultas, hay algunas reservas, y sabemos que es más elegido el fin de largo del 20 que el del 16 por una particularidad que tiene el domingo 15, que es el Día del Padre y muchos prefieren pasarlo en su casa. Pero la ficha más que nada está puesta del 1° al 31 de julio, porque entendemos que vamos a tener un mes de vacaciones entero, ya que el 1° ya sale Uruguay, y después se van sumando las provincias argentinas en diferentes fechas. Así que creo que julio va a ser el mes en que habrá un despegue de la actividad”.

El funcionario adelantó que “en los próximos días se va a activar un descuento para todos los entrerrianos presentando el DNI, que van a tener un 30% de descuento en los ingresos al parque termal” y contó: “El parque acuático se abre por etapas. Por ejemplo, ahora para vacaciones tenemos pensado abrir pileta de olas, que para templarla se utiliza agua termal también, y algo más. Desde la Secretaría permanentemente promovemos descuentos y distintas ayudas, sobre todo para que la ciudad se vea visibilizada atractiva”.

Entre Ríos se prepara para un nuevo fin de semana largo .

Gentileza: Termas del Guaychú

A su vez, Marozzini recordó que las termas de Federación son del municipio y destacó: “Está siendo muy difícil sostener las instalaciones, porque el parque tiene mucho mantenimiento de parquización justamente, de personal, de insumos que se utiliza también para algunas piletas. Cuesta mantenerlo con la baja fuerte que hay”.

Por su parte, Mariano García, de la Secretaría de Turismo de Colón, contó: “Con dos fines de semana largos consecutivos este mes y el receso invernal que promete extender el movimiento turístico durante todo julio, la ciudad de Colón se alista para una nueva etapa de alto flujo de visitantes. Tenemos consultas en aumento para los fines de semana largos de este mes, aunque la tendencia del turismo actual muestra una fuerte inclinación a decidir a último momento, ya se percibe un marcado interés por visitar Colón. Esto nos permite anticipar un movimiento turístico importante”.

En cuanto a julio, sostuvo que los canales de atención al turista, como WhatsApp y redes sociales, reciben consultas de manera constante, con un notable incremento a medida que se acercan las fechas clave. “Las vacaciones de invierno representan siempre un período de alta ocupación, y este año esperamos movimiento durante todo el mes, ya que el receso escolar de Entre Ríos no coincide con el de Buenos Aires. Las expectativas para julio son muy buenas. Si se mantiene esta tendencia, Colón podrá sostener un flujo turístico constante durante varias semanas, algo fundamental para la economía de la ciudad y sus prestadores”, explicó, mostrando mayor optimismo.

Sobre las promociones y atractivos, dijo que Colón apuesta por una experiencia integral para el visitante. “Además de su paisaje y tranquilidad, se trabaja constantemente en mejorar los servicios y sumar propuestas. A través de la plataforma Win-Colón (info.win-colon.com), los turistas alojados en la ciudad acceden a descuentos especiales en gastronomía, Termas Colón y atractivos culturales”, expresó.

Además, aseguró que lo más buscado en esta época del año son las termas, la gastronomía y la cultura: “Durante la temporada de invierno, las termas continúan siendo uno de los principales atractivos. A esto se suma la oferta gastronómica, paseos náuticos y actividades culturales. Entre las novedades, se destaca la realización de una nueva edición de la Feria del Puerto, en la explanada local. La feria contará con la participación de artesanos de la Fiesta Nacional de la Artesanía, gastronomía regional, espectáculos en vivo y un espacio lúdico especialmente pensado para las infancias”, indicó.

Sector en crisis

En este contexto de marcada incertidumbre para el sector en todo el país, desde la CET aseguraron a UNO que la crisis para los prestadores se viene profundizando y que “hay gente que está vendiendo las propiedades”, y señalaron: “Mientras tanto sigue remando, pero hoy ya se hace insostenible”. Al respecto, Juan Manuel Acedo, el presidente de la entidad, observó: “En Federación tienen una estructura grandísima y no es una buena opción vender por la cantidad de empleados que tienen, que en algunos establecimientos son más de 40, ya que lo que obtengas de esa venta no les alcanza para indemnizar a todos”.

Si bien el panorama es incierto, se avecina una temporada de mayor movimiento. Sin embargo, sobre las perspectivas ante los dos fines de semana largos de este mes y las vacaciones de invierno, aseguró: “No es muy alentador el panorama, teniendo en cuenta que por ahí la clase media es la que más viaja y hoy está recortando los gastos. Seguramente las vacaciones de invierno no van a ser tomadas como tales para los que vengan a la provincia, sino que va a ser un destino tenido en cuenta para un fin de semana, una escapada de tres días, que es hasta donde les pueda alcanzar su economía”.

Asimismo, opinó: “Hoy sería algo demasiado bueno para la provincia poder pensar que vamos a tener gente vacacionando siete o 14 días en nuestro territorio. Lamentablemente es la realidad, lo venimos marcando ya hace bastante tiempo. Pasa en otras provincias también y tenemos que aceptar que es parte de la regla del juego”.

Otro punto al que hizo referencia es a la posibilidad de una menor afluencia inclusive el próximo fin de semana largo, precisó: “Con respecto a los próximos fines de semana largos, justo hay uno que es el Día del Padre y las expectativas no son buenas porque el nivel de consulta es prácticamente nulo; el de las reservas, obviamente, también. Tenemos la mala experiencia del año pasado con dos fines de semana largos similares, en los que en uno cayó el Día del Padre y no hubo prácticamente ocupación o fue muy baja; y el segundo fin de semana, que no incluía el Día del Padre, tuvimos un poquito más de ocupación”.

Por otra parte, lamentó: “Lo que hemos notado es que no hay promociones para incentivar al turismo a venir a la provincia. Estamos aguardando que entre el funcionamiento del Ente Mixto, que es el encargado de articular este tipo de necesidades, como es la promoción entre nosotros que somos los privados y el Estado provincial”.

En Federación hay numerosos alojamientos en venta por la crisis

Panorama desolador

A modo de síntesis, el dirigente remarcó: “Para hacer un análisis más pormenorizado de la situación, lo malo es que no estamos teniendo demasiadas consultas para este mes ni para las vacaciones de invierno, y de las pocas que pueda llegar a haber, ninguna es para venir, por cierto, 14 días a la provincia. Y las estructuras, los grandes alojamientos, los complejos, tienen que estar en óptimas condiciones todo este tiempo. Esto requiere una inversión, un gasto de mantenimiento, que si bien es parte de lo que es mantener una empresa, se está haciendo cada vez más difícil de costear, porque hoy por hoy a las grandes estructuras le están costando muchísimo hacer frente a los salarios, a los aumentos en los impuestos y demás. Y todo el dinero que se tenía que destinar a actualización, a mantenimiento de los atractivos, de los alojamientos, de los establecimientos gastronómicos, de los complejos termales, hoy se está yendo en los gastos fijos para poder mantener el personal y para mantenerse impositivamente también en óptimas condiciones”.

Por último, aclaró que si bien rige la Ley provincial 11087 –de alivio fiscal a sectores de la industria turística entrerriana– “que establece una exención impositiva que premia con un porcentaje de reducción de impuestos a los hoteles, sanatorios y clínicas, no incluye ni bungalows, ni cabañas, ni aparts hotel, ni complejos termales, ni complejos termales que tengan alojamientos dentro”, dijo. Sobre este punto, explicó: “Solamente alcanza a establecimientos hoteleros calificados por la Secretaría de Turismo de la provincia. Hoy hay un 70% u 80% de los alojamientos turísticos entrerrianos que no tienen esa calificación, o que son pequeños establecimientos. De los 1.200 socios de nuestra Cámara, seguramente 1.150 no reúnen las condiciones”.