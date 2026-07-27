La Municipalidad de Estancia Grande anunció una nueva recomposición salarial para los trabajadores de planta permanente, con un incremento remunerativo del 7%, que comenzará a aplicarse con los haberes correspondientes al mes de julio de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 40/2026, firmado por el presidente municipal.

De acuerdo con el decreto, la decisión responde al contexto económico nacional, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, el Departamento Ejecutivo Municipal remarca que la gestión ha acompañado de manera permanente los momentos más complejos de la economía y considera necesario continuar implementando medidas que permitan preservar el salario de los empleados municipales.

El texto oficial destaca además que esta recomposición salarial supera el índice de inflación correspondiente al primer semestre del año, consolidando la política del municipio de sostener y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con la entrada en vigencia del aumento, también se actualiza la escala salarial de todas las categorías de planta permanente.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que esta medida forma parte de una política sostenida de reconocimiento al trabajo de los empleados municipales y del compromiso de la gestión con la mejora de las condiciones laborales, en un escenario económico que continúa presentando importantes desafíos.