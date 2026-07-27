El país atraviesa un escenario meteorológico muy contrastante. Mientras la cordillera continúa bajo un histórico temporal de nieve, el centro y norte presentan un ambiente más templado y húmedo. El lunes volverán a coexistir tres fenómenos destacados: viento Zonda, intensas nevadas y tormentas.

Argentina comienza la última semana de julio mostrando un marcado contraste meteorológico entre regiones. Mientras el centro y norte mantienen un ambiente más templado y húmedo, la cordillera continúa con uno de los temporales de nieve más importantes de las últimas dos décadas.

Durante la tarde de este domingo, la máxima prevista en el extremo norte superará en más de 35 °C a la registrada en el extremo sur, reflejando la convivencia de masas de aire con características muy diferentes sobre el territorio nacional.

En la cordillera, persisten las complicaciones sobre rutas y pasos internacionales asociadas a los importantes acumulados de nieve.

Los cierres preventivos mantienen miles de camiones demorados y los equipos de emergencia continúan trabajando para despejar caminos, asistir a pobladores y garantizar la seguridad.

Más allá de las dificultades actuales, este histórico temporal representa una valiosa reserva estratégica de agua. El deshielo primaveral favorecerá sin dudas la recuperación de ríos y embalses.

Una nueva vaguada está ingresando hoy por la Cordillera de los Andes y volverá a reforzar la inestabilidad durante el lunes.

El sistema renovará las condiciones para nuevas nevadas y favorecerá además la aparición de otros fenómenos significativos en distintas regiones del país, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional mantiene varias alertas vigentes.

Un lunes con Zonda, nevadas intensas y tormentas

La nueva vaguada dará lugar a la formación de un frente frío sobre el norte de la Patagonia y de un profundo centro de bajas presiones entre Río Negro y Chubut, que luego se desplazará hacia el este para internarse en el Mar Argentino.

La alerta naranja por nevadas comprende la cordillera del centro y sur de Mendoza, además del centro-oeste y noroeste de Neuquén, donde podrían acumularse entre 50 y 150 centímetros de nieve durante todo el período de alerta, con importantes complicaciones para la circulación y marcada reducción de la visibilidad.

A su alrededor se mantiene una amplia alerta amarilla que abarca toda la cordillera de La Rioja, la cordillera del noroeste de Mendoza, el sur cordillerano de Neuquén, la cordillera de Río Negro, gran parte de Chubut y sectores del centro-este y noreste de Santa Cruz.

Probabilidad de precipitación en el Litoral para el lunes 27 de Julio a las 13 h, según el modelo ECMWF.

Rige alerta amarilla por tormentas para gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe y el norte de Entre Ríos, donde podrían registrarse tormentas localmente fuertes con intensa actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y precipitaciones de entre 20 y 50 mm, con valores superiores en forma puntual.

Las tormentas persistirán hasta el martes y el frío volverá a ganar terreno

Durante el martes seguirán las nevadas en la cordillera central del país, mientras las tormentas continuarán afectando al noreste argentino y podrían darse también hacia Córdoba, San Luis, La Pampa y Santa Fe, mientras en el sur.

En la costa patagónica el sistema de bajas presiones se desplazará hacia el Atlántico. Hacia la noche volverán a afianzarse las altas presiones sobre el norte patagónico y el centro del país, favoreciendo un marcado enfriamiento nocturno.

Como consecuencia, el miércoles volverán a generalizarse las temperaturas bajo cero en gran parte de la Patagonia y La Pampa sería la única provincia patagónica con mínimas superiores a 0 °C.

Temperaturas en la Patagonia para el día miércoles 29 de Julio a las 9 h, según el modelo ECMWF.

El jueves el tiempo tenderá a estabilizarse sobre el centro y noreste del país, con el regreso del sol al noreste de la provincia de Buenos Aires y el Litoral.

Sin embargo, la pausa sería breve: nuestro modelo de confianza, el ECMWF, anticipa el ingreso de un nuevo sistema de mal tiempo desde el Pacífico por la cordillera de Neuquén y hacia el sur, que podría volver a generar nuevas nevadas generalizadas sobre la Patagonia hacia la segunda mitad de la semana.

Mantente atento a las próximas actualizaciones del pronóstico en Meteored Argentina.