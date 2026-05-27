Pullaro respaldó la reforma previsional en Entre Ríos y destacó los resultados de su aplicación en Santa Fe

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro respaldó la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo de Entre Ríos y defendió la necesidad de avanzar con medidas “que generan resistencias de algunos sectores”, pero que resultan claves para el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo a mediano y largo plazo.

Pullaro sostuvo que este tipo de decisiones implican costos políticos, pero remarcó que son necesarias cuando se busca “un gobierno que se ocupe de los temas importantes”. En ese sentido, planteó que el objetivo final es generar condiciones para que la provincia pueda beneficiarse en el tiempo, a partir de un uso más eficiente de los recursos del Estado.

El mandatario santafesino puso como ejemplo la experiencia de Santa Fe, donde su gestión avanzó en una reforma del sistema previsional para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Según explicó, al inicio de su gobierno el desequilibrio era “sumamente alto y sentíamos que no era justo que un kiosquero, que un productor agropecuario, que un industrial, con sus impuestos tengan que cubrir a través del Tesoro el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe”.

Y agregó: “Llevamos adelante una ley que nos permitió equilibrar la caja. No eliminamos completamente el déficit, pero logramos reducirlo a un tercio de lo que era”. Además, precisó que en un año se recortaron alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que permitió liberar recursos para inversión en infraestructura y servicios esenciales.

En ese marco, Pullaro destacó el impacto concreto de ese ordenamiento: “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a rutas, hospitales o escuelas, y a promover el desarrollo”. A modo de ejemplo, señaló que el monto ahorrado equivale a cientos de kilómetros de obra vial.

Finalmente, consideró que la iniciativa entrerriana va en la misma dirección y la calificó como “una decisión muy valiente”. Reconoció que este tipo de reformas generan resistencias, especialmente de sectores gremiales, pero insistió en que son necesarias para transformar estructuras que arrastran problemas históricos.

“Dos años después, en Santa Fe podemos mostrar una caja mucho más equilibrada y, fundamentalmente, que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit del sistema previsional público”, concluyó.