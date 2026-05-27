MID Concordia: comienza a mirar el 2027

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El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia abrió sus puertas este jueves para activar “el trabajo

político de cara a 2027

La sede partidaria fue el escenario del primer gran encuentro de militantes y afines que marcó el comienzo de una nueva etapa para el espacio que acompaña al gobernador Rogelio Frigerio en Concordia.

Los convocantes fueron los dos hombres fuertes del MID local: Manuel Troncoso, actual ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, y Guillermo Marcone, referente del partido en la ciudad.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron el contexto político nacional y provincial, identificaron desafíos y pusieron el foco en sostener el rumbo de gestión trazado por Frigerio. El trasfondo electoral estuvo muy presente: acompañar la reelección del gobernador y consolidar la gestión de Francisco Azcué en Concordia, ciudad que en 2023 le arrebató al peronismo después de cuarenta años.

Troncoso expresó que “cuando el gobernador recorre la provincia siento que estamos bien. Hay mucha confianza en lo que venimos haciendo, intentando con una fuerza titánica reorientar Entre Ríos hacia una provincia productiva que genere empleo genuino”. Sobre Frigerio no dejó margen: “Es un convencido de que estamos transformando la provincia, y cuatro años no son suficientes para eso”.

Por su parte, Marcone resaltó que “en tiempos de transformaciones y tensiones, siempre hay que apostar a la política como herramienta de acuerdos” y destacó que “este tipo de espacios de debate político son necesarios para construir acuerdos y fortalecer gestiones”.