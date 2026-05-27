Granja Tres Arroyos cierra por tiempo indeterminado. La empresa asegura que “los conflictos” obligaron a tomar la decisión

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Granja Tres Arroyos anunció, mediante un comunicado, que decidió cerrar “por tiempo indeterminado” su planta de Concepción del Uruguay “debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”, señalaron.

“La empresa Granja Tres Arroyos se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector. En este contexto, debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar un programa de retiros voluntarios y afrontar sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas”, explicaron.

Además, indicaron: “En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva. Además, se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro”.

“Granja Tres Arroyos es una empresa argentina con 65 años de trayectoria que, como muchas otras, hoy se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones que le permitan continuar con sus actividades a nivel local, sostener las fuentes de trabajo de sus más de cinco mil empleados y tomar las medidas necesarias que le permitan consolidar el legado que ha construido con esfuerzo y compromiso con el país”, concluyeron.Fuente: Prensa Granja Tres Arroyos