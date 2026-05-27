Siniestro vial en ruta uruguaya: dos argentinos sufrieron heridas de gravedad tras chocar contra un camión

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Un violento siniestro de tránsito ocurrido en la noche de ayer dejó como saldo dos ciudadanos argentinos con heridas de gravedad. El hecho aconteció en el kilómetro 292 de la Ruta 3, al sur de la localidad de Young y en las inmediaciones del arroyo Don Esteban, un corredor vial frecuentado por transportistas y viajeros de la región del Litoral.

El incidente vial se registró aproximadamente a las 21:00, cuando una camioneta Volkswagen Amarok, con matrícula MUK 525, en la que se desplazaban las víctimas, salía de un establecimiento rural de la zona. Al realizar la maniobra para incorporarse a la Ruta 3, el vehículo menor impactó de forma violenta contra un camión de la empresa Transpablo, el cual circulaba en sentido norte transportando un contenedor vacío.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, los dos ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones de consideración. Según reportaron las autoridades intervinientes, ambos debieron ser asistidos de urgencia en el lugar y posteriormente trasladados en aparente estado grave a diferentes centros médicos de la ciudad de Young. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

La circulación por este tramo de la Ruta 3 se vio parcialmente afectada durante varias horas de la noche. En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos del Destacamento de Paysandú de Policía Caminera, personal de la Policía Científica —encargados de realizar las pericias correspondientes para determinar las causas mecánicas y humanas del choque— y personal policial de las comisarías de la jurisdicción.

Fuente: El Telégrafo