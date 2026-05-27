Localidades del oeste entrerriano fortalecen la Microrregión Lomadas y Humedales

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Representantes de municipios y comunas del oeste entrerriano mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de avanzar en acciones de integración, organización y promoción conjunta de la Microrregión Lomadas y Humedales.

La reunión se desarrolló en el marco de la política provincial de fortalecimiento de las microrregiones turísticas y contó con la participación del coordinador de Microrregiones del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Martín Di Mario, junto a referentes de las áreas de turismo y autoridades locales de Diamante, Rincón del Doll, Rincón del Nogoyá, Victoria, Libertador General San Martín, Antelo y Laguna del Pescado.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento y la representación institucional de la microrregión, además de coordinar criterios comunes para la participación en ferias, eventos y acciones promocionales orientadas a posicionar de manera conjunta la propuesta turística del oeste provincial.

En ese marco, se definió que la ciudad de Diamante tendrá a su cargo la coordinación de la Microrregión Lomadas y Humedales, con el propósito de continuar fortaleciendo la articulación entre localidades que comparten características naturales, culturales y productivas.

Asimismo, los participantes acordaron avanzar en la elaboración del estatuto constitutivo bajo los lineamientos de la Ley de Mancomunidades, como herramienta para consolidar institucionalmente el espacio y proyectar iniciativas comunes de desarrollo.

“El crecimiento de las microrregiones se da cuando las localidades entienden que trabajar en conjunto fortalece la propuesta de cada destino”, expresó Martín Di Mario al referirse al proceso de integración turística que impulsa el Emturer en distintos puntos de la provincia.

La conformación de microrregiones forma parte de una estrategia de articulación territorial orientada a diversificar la oferta turística entrerriana, promover circuitos complementarios y potenciar el desarrollo de cada comunidad a partir del trabajo colaborativo.