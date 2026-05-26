El Complejo Camping Las Palmeras fue sede del 1° Moto Asado, un encuentro que reunió a fanáticos de las motos de distintos puntos del país y de Uruguay

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Complejo Camping Las Palmeras fue escenario de una verdadera fiesta fierrera con la realización del 1° Moto Asado, un evento que convocó a motociclistas, viajeros y amantes de las dos ruedas provenientes de distintos puntos de Argentina y de la República Oriental del Uruguay 🏍️🔥

Durante toda la jornada, el imponente entorno natural del Lago Salto Grande se transformó en un punto de encuentro para más de 200 vehículos que llegaron en caravanas, generando una postal impactante de motos, banderas, camaradería y pasión rutera.

El evento combinó exhibiciones de motocicletas, recorridas grupales, música en vivo, gastronomía y el tradicional asado compartido, en un clima de amistad y confraternidad que fue destacado por los propios participantes. Familias enteras, grupos de amigos y clubes de motos disfrutaron de una experiencia distinta, donde el sonido de los motores se mezcló con el paisaje y la energía de quienes viven la cultura biker como un verdadero estilo de vida.

Las Palmeras lució colmado durante todo el encuentro, consolidándose como un espacio ideal para este tipo de actividades turísticas y recreativas que comienzan a posicionar a la región como sede de grandes eventos vinculados al motociclismo y al turismo aventura.

Desde la organización remarcaron la excelente respuesta del público y el comportamiento de los asistentes, anticipando que ya se trabaja para una segunda edición aún más convocante. Muchos de los visitantes aprovecharon además para recorrer Concordia y disfrutar de los atractivos turísticos de la zona, generando también un movimiento positivo para la economía local.

El 1° Moto Asado dejó mucho más que motores encendidos: dejó historias, nuevas amistades, kilómetros compartidos y una imagen inolvidable frente al lago, donde la pasión por las motos volvió a demostrar que no conoce fronteras. 🔥🏍️🌅