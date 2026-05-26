Mouliá visitó AR Robotics, empresa entrerriana que desarrolla tecnología para la Antártida

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Invitado por la firma tecnológica AR Robotics, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recorrió las instalaciones de la empresa radicada en Gualeguaychú y conoció de primera mano sus desarrollos vinculados a inteligencia artificial, automatización y tecnología aplicada a entornos complejos.

Durante la visita, Mouliá mantuvo un encuentro con Sebastián Mirich, fundador y CEO de la compañía, con quien dialogó sobre el crecimiento del sector tecnológico en Entre Ríos, el potencial de la economía del conocimiento y las posibilidades de articulación entre innovación, producción y desarrollo estratégico.

AR Robotics se especializa en el diseño y desarrollo de vehículos terrestres autónomos (UGV), destinados a tareas de monitoreo, seguridad, logística y asistencia operativa. La empresa entrerriana desarrolla además soluciones tecnológicas aplicadas a infraestructura crítica, integrando inteligencia artificial, navegación autónoma y sistemas avanzados de monitoreo.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra “Skúa”, un robot diseñado para operar en la Antártida argentina en tareas científicas, logísticas y de exploración. El vehículo incorpora tecnología destinada al relevamiento y asistencia en entornos extremos, consolidándose como uno de los desarrollos tecnológicos más innovadores impulsados desde Entre Ríos.

La firma viene consolidando una proyección nacional en materia de innovación tecnológica, trabajando junto a distintos organismos e instituciones vinculadas a investigación y desarrollo, y posicionándose como una referencia en el sector dentro del país.

En ese marco, Mouliá destacó la importancia de acompañar y visibilizar iniciativas surgidas en la provincia que impulsan el desarrollo tecnológico, generan conocimiento y proyectan talento entrerriano hacia ámbitos de relevancia nacional e internacional.