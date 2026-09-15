Préstamos personales de hasta $100.000.000: quiénes acceden y cuáles son las tasas de interés en septiembre de 2026

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Conocé las diferentes líneas de crédito y los costos que tiene cada una.

Los préstamos personales representan una alternativa para quienes buscan conseguir dinero para afrontar gastos inesperados, llevar adelante distintos proyectos o acomodar sus finanzas personales sin recurrir a otras formas de financiamiento.

Durante septiembre de 2026, bancos como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia cuentan con diferentes líneas de créditos, con montos que pueden alcanzar los $100.000.000. Sin embargo, los requisitos, los plazos de pago y las tasas de interés dependen de cada entidad y de la situación crediticia del cliente.

Préstamo personal del Banco Nación

El Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales que permite pedir hasta $100.000.000. Está destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia y contempla un plazo de devolución de hasta 72 meses.

Tasas para quienes cobran el sueldo en la entidad

TNA: 56%.

TEA: 72,86%.

CFT con TEA: 93,32%.

La cuota mensual, además, no puede representar más del 35% de los ingresos netos del solicitante. Para determinar si otorga el crédito, el banco también tiene en cuenta el nivel de endeudamiento del cliente.

Cómo tramitarlo

Presentar el DNI junto con la documentación correspondiente para demostrar los ingresos. Adjuntar el Certificado de Cumplimiento Censal cuando sea necesario. Comenzar la solicitud de manera online o acercándose a una sucursal. Después de la aprobación, el monto solicitado se acredita directamente en la cuenta bancaria.

Así es este préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).

Préstamo personal del Banco BBVA

El BBVA cuenta con préstamos personales de hasta $60.000.000 para quienes realizan la solicitud a través de sus canales digitales. En caso de gestionar el crédito de manera presencial en una sucursal, el monto máximo asciende a $70.000.000. El plazo para devolverlo puede extenderse hasta 60 meses y está destinado a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que sean clientes de la entidad.

Tasas vigentes

TNA: 99% .

. TEA: hasta 158,9%, según la calificación crediticia del solicitante.

Requisitos

Tener entre 18 y 74 años.

Contar con una antigüedad laboral mínima de 3 meses si el sueldo se acredita en BBVA.

Tener al menos 1 año de antigüedad laboral en caso de cobrar el salario en otra entidad bancaria.

Contar con 1 año de actividad si se trata de un profesional independiente.

Acreditar 2 años de antigüedad como monotributista o comerciante.

Tener ingresos mensuales mínimos de $308.200.

Que el valor de la cuota mensual no supere el 30% del ingreso neto.

Características del crédito

Sistema de amortización francés.

Tasa fija durante todo el período de devolución.

Monto mínimo: $1.000.

Monto máximo: $60.000.000 a través de canales online o $70.000.000 en sucursal.

De esta forma es el préstamo del banco BBVA (Foto: BBVA).

Cómo solicitarlo

Ingresar al simulador de préstamos del BBVA. Seleccionar el monto que se quiere solicitar y el plazo de devolución. Completar los datos personales solicitados. Aceptar los términos y condiciones. Enviar la solicitud. Una vez aprobada, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta.

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Préstamo personal del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con un período de financiación que puede llegar a 60 meses. La línea está destinada a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que cobren sus haberes a través de la entidad.

Condiciones del préstamo

Monto máximo: $50.000.000.

Plazo: hasta 60 meses.

Tasa fija anual: 97,40% a 99,10%.

De esta forma es el préstamo del Banco Provincia (Foto: Banco Provincia).

Cómo solicitarlo

Ingresar a BIP Móvil o al Home Banking.

Elegir la alternativa “Solicitar Préstamo”.

Indicar el monto requerido y el plazo para devolverlo.

Aceptar los términos y condiciones de la operación.

Confirmar la solicitud para completar el trámite.