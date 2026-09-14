Marcelo López: “Se está construyendo un gran frente electoral” , señaló que Azcué “tiene mucho para mostrar”

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El diputado provincial y dirigente radical habló en Punto de Inflexión, por Radio Rivadavia Concordia, tras el encuentro que encabezó con militantes de su espacio. Ratificó su intención de que un radical gobierne Concordia, aunque valoró la gestión de Francisco Azcué y aseguró que mantiene una relación “sana y adulta” con el intendente. También habló del armado electoral hacia 2027, la situación económica y el desafío de sacar a la ciudad de los índices de pobreza.

El diputado provincial y dirigente de la Unión Cívica Radical, Marcelo López, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión, donde analizó el escenario político local y provincial de cara a 2027.

La entrevista se produjo luego de la reunión que López encabezó con dirigentes y militantes radicales en Concordia, encuentro que definió como “una linda juntada” y que, según explicó, forma parte de un proceso de reorganización y ampliación del espacio que pretende consolidar el frente que llevó a Francisco Azcué a la Intendencia en 2023.

“Queremos que la UCR siga gobernando Concordia”

López sostuvo que el escenario electoral comienza a acelerarse ante la posibilidad de que las elecciones puedan adelantarse y consideró que los distintos espacios políticos ya comenzaron a definir estrategias.

“Nosotros, como uno de los espacios que integramos la coalición que pudo ganar Concordia, hicimos lo propio. Convocamos a la militancia y bajamos un mensaje que tiene que ver con lo imperioso que es construir políticamente, consolidando lo que estaba, pero también ampliando aquello que pudimos en 2023”, explicó.

El objetivo, según planteó, es que esa construcción permita que la Unión Cívica Radical continúe gobernando la ciudad de Concordia.

En ese sentido, señaló que la intención es ampliar la convocatoria y evitar exclusiones.

“Pretendemos que en la próxima reunión haya banderas de todos los espacios políticos que quieran no volver atrás de Concordia”, afirmó.

Su relación con Azcué

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la relación entre López y el intendente Francisco Azcué, luego de distintos movimientos políticos registrados dentro del oficialismo local.

“El día de ayer estuvimos compartiendo algunas actividades junto con Francisco y con el gobernador de la provincia. La relación es buena”, aseguró.

El legislador radical explicó que mantiene un diálogo permanente con el jefe comunal y que desde su espacio procuran colaborar con la gestión municipal.

“Tenemos un diálogo permanente, no digo diario, pero sí semanal. Tratamos de colaborar en todo lo que necesite la gestión”, sostuvo.

Además, confirmó que volvió a funcionar una mesa política integrada por los espacios que confluyeron en el armado electoral de 2023: la UCR, el PRO, Evolución y el MID, con participación del propio intendente.

“Azcué tiene mucho para mostrar”

Consultado sobre la posibilidad de que Azcué busque continuar al frente del municipio, López reconoció que el intendente es uno de los nombres que deberán analizarse dentro de la construcción política.

“Obviamente el intendente Azcué está en ejercicio de la función y entiendo que él ha manifestado su intención de poder continuar en la conducción de Concordia. Son todos nombres que tendremos que analizar”, indicó.

Sin embargo, remarcó que su preferencia personal es que un radical gobierne la ciudad.

“Como hombre de la Unión Cívica Radical, tengo una preferencia que tiene que ver con que alguien de la Unión Cívica Radical gobierne Concordia”, afirmó.

Ante la consulta sobre si considera a Azcué como un dirigente radical, respondió de manera contundente: “Sí, por supuesto que sí”.

López también hizo un balance de la gestión municipal y destacó que, pese al desgaste natural de gobernar, existen logros que deben ser puestos en consideración.

“Yo veo que la gestión obviamente tiene desgaste, pero también tiene logros. Hay cosas muy importantes que se llevaron adelante en Concordia”, sostuvo.

En ese sentido, valoró especialmente el equilibrio de las cuentas públicas y la continuidad de los servicios municipales, en un contexto que definió como complejo.

“Vamos para tres años de gobierno de una ciudad que fue gobernada 40 años por un mismo signo político, con toda una planta municipal de militantes de otro espacio, con las cuentas públicas al rojo vivo, con compromisos millonarios que había que afrontar los primeros días de gestión y con un intendente que puede exhibir que, en el contexto de un recorte de fondos nacionales importante y una retracción de la actividad económica, pudo equilibrar las cuentas y seguir brindando servicios”, argumentó.

La apuesta por un frente amplio

El dirigente radical evitó plantear el escenario político como una división del oficialismo y consideró que los distintos sectores deben trabajar para confluir en una propuesta común.

“Creo que es un frente político donde confluyen muchos espacios. La mejor contribución que cada uno de esos espacios puede hacer es moverse, construir, sumar y que todo confluya en un gran frente electoral”, manifestó.

Para López, el debate no debería centrarse exclusivamente en nombres propios, sino en definir primero qué proyecto se pretende para la ciudad y la provincia.

“Hay que ver qué Concordia queremos, para dónde queremos que vaya y, de todos los espacios, ver quién es el hombre o quién es la mujer que tiene mejores posibilidades para hacerlo”, expresó.

Luciano Dell’Olio, entre los nombres que aparecen

Durante la entrevista también fue consultado por la presencia de Luciano Dell’Olio en la reunión radical y sobre una eventual candidatura para 2027.

López destacó la relación personal que mantiene con el dirigente y consideró que podría competir por distintos cargos.

“Ojalá se entusiasme y tenga ganas. Si es así, obviamente soy encantado de la vida, porque conozco sus valores, conozco su capacidad de trabajo y su disposición. Lo voy a acompañar”, afirmó.

No obstante, aclaró que todavía no conversaron sobre candidaturas.

El desafío de sacar a Concordia de la pobreza

Otro de los ejes planteados durante la entrevista fue la situación social de Concordia y el desafío de modificar su matriz productiva.

López consideró que la ciudad necesita generar empleo de mayor calidad y reducir la dependencia de actividades estacionales.

“Creo que hay que lograr que la incorporación de valor agregado a las producciones primarias pueda darle continuidad en el empleo a gran parte de la población y que podamos generar empleos de mayor calidad”, explicó.

Según el dirigente, una de las principales dificultades está relacionada con la estacionalidad del trabajo en actividades como los cítricos y los arándanos.

“Este es el desafío que viene: que la gente pueda tener una previsibilidad de cómo afrontar las necesidades de su grupo familiar y llegar bien a fin de año”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la ciudad necesita diversificar el empleo y cambiar su matriz productiva, aunque advirtió que se trata de un proceso que requiere políticas sostenidas durante varios años.

Obras, energía e inversiones

López también valoró distintas iniciativas que, a su entender, apuntan a generar condiciones para atraer inversiones y empleo a Concordia.

Mencionó proyectos vinculados al Puerto de Alcázar, la puesta en condiciones del aeropuerto de Concordia y los regímenes de promoción de inversiones, además de las políticas relacionadas con el costo de la energía.

En ese marco, reveló que realizó gestiones ante la Secretaría de Energía y la Secretaría de Producción de Entre Ríos para intentar conseguir una reducción en el costo energético para los productores de arándanos, similar a la que obtuvieron los arroceros.

“Creemos que vamos en buen camino”, afirmó.

Reforma previsional y crítica al sistema judicial

En el plano provincial, López defendió la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio y sostuvo que el sistema jubilatorio entrerriano se encontraba en una situación crítica.

“El sistema jubilatorio de la provincia de Entre Ríos está absolutamente quebrado. Nadie, ninguno de los actores, discutía esto”, afirmó.

Según su mirada, la reforma permitirá garantizar la continuidad del sistema previsional.

Finalmente, consultado sobre la situación judicial de Sergio Urribarri, el diputado consideró que el proceso fue “demasiado extenso en el tiempo” y cuestionó los tiempos de la Justicia.

No obstante, remarcó que el exgobernador recurrió a las distintas instancias judiciales disponibles.

“Todas coincidieron en que debía dejarse firme esa sentencia. Así que deberá cumplirse condena, como cualquier hijo de vecino”, concluyó.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas