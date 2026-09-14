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Manual de logros, “tragedia kirchnerista” y ataque a la prensa: los tres libros que le regaló Javier Milei a los legisladores

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El presidente les entregó tres textos a los diputados y senadores que fueron a escucharlo en Casa Rosada. Se trata de tres volúmenes con el contenido central de la dialéctica libertaria para enfrentar a periodistas y a los opositores.

Al término de su disertación durante tres horas en Casa Rosada, el presidente Javier Milei le entregó este lunes por la tarde a los legisladores tres libros que confeccionó su publicista Santiago Oría, a cargo de la comunicación audiovisual. Se trata de textos que buscan reforzar la dialéctica libertaria, tanto en la defensa del Gobierno frente a los medios como así también en el recinto del Congreso.

Los tres cuadernillos fueron presentados en agosto por el Círculo de Pensamiento Liberal (CPL), la usina de formación política fundada por Oría, en el marco de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza. El material está concebido como una herramienta de formación y argumentación para dirigentes y militantes violetas y pretende ofrecer datos, antecedentes y argumentos para defender la gestión.

El primero se titula Manual de Logros. Está dedicado a recopilar las principales medidas y resultados que el oficialismo atribuye a la gestión de Milei desde diciembre de 2023. El CPL lo define como un compendio de las políticas implementadas por el Gobierno y como una herramienta para construir argumentos basados en “evidencia” y datos oficiales.

Otro de los libros que recibieron los legisladores

Otro de los libros que recibieron los legisladores

El segundo, Memoria de las décadas perdidas. Un raconto de la tragedia kirchnerista, reconstruye cronológicamente las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas, con fechas y referencias a las fuentes originales, para elaborar una comparación sobre sus consecuencias económicas, institucionales y sociales y contrastarlas con el modelo impulsado por la administración libertaria.

El tercero, Periodismo y República en la era Milei, se concentra en la disputa comunicacional. El texto aborda la transformación del mapa de medios a partir de la expansión del ecosistema digital, la eliminación de la pauta oficial y los nuevos esquemas de financiamiento privado. También propone criterios para diferenciar, según la mirada del CPL, el periodismo profesional de las operaciones de prensa y plantea una discusión sobre la responsabilidad informativa. Es un libro que propone reforzar el concepto crítico que tiene el mandatario sobre la gran mayoría de la prensa.

Javier Milei con diputados y senadores en Balcarce 50

Javier Milei con diputados y senadores en Balcarce 50

Durante su “masterclass”, el jefe de Estado les tomó “una prueba” a sus diputados y senadores. En la anterior convocatoria les había entregado “La economía en una lección”, el libro de Henry Hazlitt. Les preguntó qué les había parecido, en una muestra de interés acerca de cuánto aprendieron del material.

Se trata de un libro de divulgación económica publicado originalmente en 1946 que busca explicar, con ejemplos cotidianos, cómo evaluar las consecuencias de las políticas económicas más allá de sus efectos inmediatos. Su idea central es que una decisión económica no debe analizarse únicamente por el beneficio visible que genera para un sector o grupo determinado, sino también por sus efectos posteriores sobre el conjunto de la economía y sobre quienes no aparecen inicialmente como beneficiarios.

A partir de esa premisa, Hazlitt cuestiona políticas como los controles de precios, los subsidios, las restricciones al comercio, la creación de empleo mediante el gasto público y la destrucción deliberada de bienes, y sostiene que muchas medidas que parecen beneficiosas en el corto plazo terminan provocando costos, distorsiones o pérdidas mayores en el largo plazo.

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