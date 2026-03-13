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Las primarias sirven a la oposición para ordenarse y dirimir sus candidaturas. El oficialismo prefiere a sus adversarios atomizados.

Los gobernadores aliados de la Casa Rosada dejaron trascender que no están dispuestos a acompañar el proyecto de eliminación de las PASO que pretende impulsar Javier Milei desde el Congreso.

Aunque todavía no se conocen los detalles de la iniciativa parlamentaria, los jefes provinciales piensan en las primarias obligatorias como una herramienta para ordenar la oferta electoral sin perder volumen político ante el oficialismo.

Los libertarios ya lograron suspender las PASO para el turno electoral anterior, bajo el argumento del carácter oneroso para la administración pública. Pero esta vez irían por su eliminación, con el claro objetivo de quitarles a sus adversarios cualquier chance de armar una opción competitiva para el 2027.

Sin embargo, una ley electoral requiere mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Es decir la mitad más uno de los legisladores del cuerpo, no de los presentes el día de la sesión. O sea, Milei precisa el respaldo de 129 diputados y 37 senadores, que constituyen la mitad más uno de los miembros en cada cámara.

Los gobernadores molestos porque Milei no los recibió en Nueva York: “Se perdió una oportunidad política”

Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores y el PRO o una combinación de ambos. En el partido de Macri tampoco están de acuerdo con derogar las PASO.

Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei.

En Diputados, los votos de los gobernadores están repartidos entre los bloques de Innovación Federal, que responden al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Carlos Rovira, los catamarqueños de Raúl Jalil y los tucumanos de Osvaldo Jaldo. Además habría que contemplar la conducta de los cordobeses, los radicales y otras expresiones provinciales aglutinadas en Provincias Unidas o sueltas en monobloques.

“Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei”, afirmó a LPO uno d elos gobernadores que participó de esa experiencia política.

La otra pata del problema que enfrenta Milei para eliminar las PASO es el El PRO. Por ahora el partido de Macri no emitió una opinión pública, pero importantes dirigentes de esa fuerza confirmaron a LPO que se inclinan por rechazar su eliminación.

Un diputado de ese espacio respondió a la consulta de LPO con prudencia, escudándose en que todavía no se sabe cuál será el contenido de la norma y tampoco hay información sobre la modificación al financiamiento de los partidos que dejaron trascender desde el Gobierno.

Desde el peronismo también se motraron cautelosos a la hora de opinar, pero existe un consenso sobre la ventaja de mantener las PASO para ordenar una interna cruda, entre Cristina Kirchner y La Cámpora contra Axel Kicillof, por un lado, y gobernadores del PJ, por otro.

Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo de eliminar las PASO sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores.

Como sea, a Martín Menem le faltarían 35 votos para superar los 129 y, por el momento, parece una empresa difícil de alcanzar. Pero no sería la primera vez que los gobernadores aliados dejen trascender que rechazan una iniciativa de la Casa Rosada y la terminen votando.

El caso del Senado, a los 21 que conduce Patricia Bulrich, habría que agregar 16 más.

La cuenta apunta a la pesca de los votos del correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los dos misioneros, los dos santacruceños y los 10 radicales.

El gobierno deberá atender también lo que considere el trío de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, el grupo de senadores que se fue del interbloque peronista.

Si bien Bullrich reunió hasta 42 votos para aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias, la oposición y los gobernadores ya avisaron que ese número no es automeatico y es necesario construirlo votación por votación. “No hay una mayoría automática”, concluyó un senador aliado-

LPO.