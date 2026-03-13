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El gobernador Rogelio Frigerio destacó el rol estratégico del campo para el desarrollo del país, al visitar el stand de la provincia en la muestra Expoagro, que se realiza en San Nicolás. Allí, resaltó el “potencial enorme que tiene Entre Ríos” en materia agroindustrial, “incluso para mejorar cada año la posición relativa frente a otras provincias”.

El mandatario recorrió la muestra, donde recibió el saludo de la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari; visitó el espacio propio de Entre Ríos; y se reunió con autoridades de Expoagro, en la carpa institucional de la provincia.

En la oportunidad, afirmó que el sector agroindustrial es el motor que tracciona la economía nacional y provincial; y “es probablemente uno de los sectores más competitivos del mundo”. En este contexto, remarcó que se debe sentir orgullo por el campo entrerriano, el cual se encuentra actualmente con una producción récord.

Consideró que “el campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima”, para lo cual es necesario eliminar trabas burocráticas y evitar la generación de nuevos impuestos. Bajo esta premisa, dijo que su gestión busca un camino de alivio fiscal y desregulación, como la implementación del Documento Único de Tránsito, para que el sector pueda “desplegar todas sus alas”.

En ese marco, señaló que el rol del Estado es brindar su apoyo al campo, donde uno de los ejes centrales es la asistencia a través del financiamiento para la inversión, aunque reconoció que “todavía el acceso al crédito, a pesar de que estamos en un buen camino, es complicado”. En ese sentido, destacó que la provincia concretó acuerdos estratégicos con entidades bancarias, como el BICE y el Banco Nación. “Somos solamente dos provincias las que tenemos un acuerdo de crédito con el Banco Nación, Entre Ríos y Santa Fe”, dijo y resaltó que estas líneas de financiamiento se presentan como una herramienta fundamental para que el productor pueda concretar sus proyectos, entendiendo la responsabilidad del gobierno provincial de estar al lado del que genera empleo.

Finalmente, mencionó otras acciones que se llevan adelante para fortalecer el tejido productivo y social. Resaltó la importancia de las economías regionales para generar empleo y “arraigo”, señalando que en Entre Ríos hay una gran diversidad y que el gobierno está “muy encima de todas”. También, señaló como prioridades la “intervención del 100 por ciento de las rutas” y de las escuelas, que estaban en estado “deplorable”; y destacó las acciones en materia educativa.

Además del gobernador, estuvieron los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, y el flamante titular del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti.

La exposición

Con la participación de los principales actores del sector, del 10 hasta este jueves se lleva a cabo Expoagro edición YPF Agro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las muestras agropecuarias más importantes del país, que en la edición 2025 tuvo más de 220.000 visitantes y 700 expositores de maquinaria, insumos y servicios para el agro.

Entre los productos y servicios que participan en el stand de Entre Ríos se encuentran: plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares; servicios de biotraza para ganadería; generación de energía renovable a partir de biomasa; asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa; además de soluciones productivas, productos y servicios.