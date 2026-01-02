Pronóstico de lluvias hasta el 11 de enero

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Precipitaciones acumuladas pronosticadas para los próximos 14 días

Para las próximas dos semanas se esperan precipitaciones sobre el centro y norte del país, con eventos significativos.

Sin embargo, dichos eventos se presentarían hacia la segunda semana.

Pronóstico de precipitación diaria

Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad con mejoramientos temporarios sobre el centro y norte del país. En algunas áreas, las tormentas podrían ser localmente

intensas con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo.

MIércoles 31

Jueves 1

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

Lunes 5