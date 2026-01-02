Pronóstico de lluvias hasta el 11 de enero
Precipitaciones acumuladas pronosticadas para los próximos 14 días
Para las próximas dos semanas se esperan precipitaciones sobre el centro y norte del país, con eventos significativos.
Sin embargo, dichos eventos se presentarían hacia la segunda semana.
Pronóstico de precipitación diaria
Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad con mejoramientos temporarios sobre el centro y norte del país. En algunas áreas, las tormentas podrían ser localmente
intensas con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo.