aero.jpg_815021172

Con una gran celebración, inauguraron el remodelado Aeropuerto de Rosario: “Esta obra la hizo la provincia, cuando no se roba la plata alcanza”

Redacción 28 diciembre, 2025
Milei-reforma-laboral-1

Reforma laboral : Comparativo de cómo cambiará nuestro trabajo si se aprueba el proyecto oficial

Redacción 26 diciembre, 2025
carreras-universitarias-1068x495-1

Adiós a la Matrícula Obligatoria: el Debate que Desenmascara la Política Oculta de los Colegios Profesionales

Redacción 12 diciembre, 2025

HALLAZGO MACABRO EN SAUCE VIEJO: DOS HOMBRES ASESINADOS A BALAZOS Y UN ANIMAL VACUNO DENTRO DE UNA CANOA

Redacción 1 enero, 2026
607954589_1291629503001091_6047743293240565434_n

𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗕𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗭𝗢́ 𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗘𝗟 𝗗𝗜𝗡𝗘𝗥𝗢 𝘆 𝗔𝗥𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗩𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗦𝗨𝗥 │ 𝗘𝗟 𝟱 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗦𝗨𝗠𝗘 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗥𝗨𝗧𝗔𝗦 𝟭𝟮 𝘆 𝟭𝟰

Redacción 1 enero, 2026
still-22236929-60137-186-still

Javier Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha: asegura que ya tiene el compromiso de más de diez países

Redacción 1 enero, 2026
brasil.jpg_815021171

Bienvenido 2026: el mundo recibió el nuevo año con cebraciones llenas de luces y color

Redacción 1 enero, 2026