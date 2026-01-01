HALLAZGO MACABRO EN SAUCE VIEJO: DOS HOMBRES ASESINADOS A BALAZOS Y UN ANIMAL VACUNO DENTRO DE UNA CANOA

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Un macabro hallazgo conmocionó a Sauce Viejo durante la tarde del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando una canoa que flotaba a la deriva por el río Coronda fue interceptada por Prefectura Naval. En su interior encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres asesinados a balazos, junto al cadáver de un animal vacuno.

Las víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego, presuntamente provocadas por disparos de escopeta a corta distancia. Aunque aún no fueron identificadas, la principal hipótesis apunta a un intento de robo de ganado en la zona de islas, que habría sido frustrado de manera violenta.

La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios del MPA, con peritajes sobre la embarcación, el animal y los cuerpos para determinar el lugar exacto del ataque.

Este violento episodio se inscribe en una jornada de extrema gravedad en el departamento La Capital. Durante el 31 de diciembre de 2025 se registraron cinco homicidios en un solo día, una cifra excepcional que solo cuenta con dos antecedentes similares: el 30 de diciembre de 2017 y el 2 de junio de 2014, cuando también se contabilizaron cinco asesinatos en 24 horas en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana.

La embarcación fue encontrada a la deriva, sin control, con manchas de sangre visibles en su interior y los cuerpos de los dos hombres junto al animal vacuno muerto, en una escena que evidenciaba un ataque brutal ocurrido río arriba antes de que la corriente la arrastrara hasta la costa de Sauce Viejo.