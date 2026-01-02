WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

China pone un límite a la carne argentina: cupos, aranceles y alerta en el sector

El gobierno de China estableció un nuevo régimen de cupos y aranceles para la importación de carne vacuna, una medida que impacta directamente en la Argentina, su principal proveedor. La decisión, adoptada tras una investigación de un año, fija un cupo de 511.000 toneladas para el país, que mantendrán el arancel actual del 12,5%. Las exportaciones que superen ese volumen deberán afrontar un arancel del 55%.

La medida, que comenzará a regir este jueves y tendrá vigencia por tres años —hasta el 31 de diciembre de 2028—, también alcanza a otros grandes exportadores como Brasil, Australia y Estados Unidos. Las cuotas asignadas a cada país aumentarán un 2% anual.

China representa cerca del 70% de las exportaciones argentinas de carne vacuna. En los primeros once meses de 2025, el país exportó al gigante asiático más de US$1700 millones. Para el tercer año de aplicación del nuevo régimen, el cupo argentino ascenderá a 532.000 toneladas.

Según explicó el Ministerio de Comercio chino, la medida responde a una salvaguardia aplicada “debido a que el aumento de las importaciones ha causado daños graves a la industria nacional”. En ese marco, se estableció una cuota de importación y un arancel adicional del 55% para los volúmenes que excedan los límites fijados. Las disposiciones no se aplicarán a países con una participación inferior al 3% y cuyas importaciones no superen el 9%.