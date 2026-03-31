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A la caída del consumo y los despidos en el sector comercial se suma otro factor cada vez más denunciado: la presión municipal sobre quienes intentan trabajar. Un video viral de una comerciante expone una tensión que ya no se puede esconder.

Un conflicto que deja de ser aislado

En medio de una crisis comercial que ya provocó cientos de despidos en Concordia, comenzó a emerger con fuerza otro problema que durante años se mantuvo en voz baja: la relación conflictiva entre el municipio y el sector privado.

Esta vez no se trata de versiones ni trascendidos. Se trata de una exposición pública, directa, sin filtros. Una comerciante local decidió filmar y difundir el accionar de inspectores municipales, denunciando hostigamiento, presión y amenazas de clausura.

El hecho, lejos de ser anecdótico, se vuelve síntoma de algo más profundo

@analisislitoral ENTRE INSPECCIONES Y DESPIDOS: CUANDO EL ESTADO TAMBIÉN AHOGA AL COMERCIO EN CONCORDIA . Denuncia realista de una comerciante de Concordia Entre Rios. pic.twitter.com/K9f3Hz701x — Análisis Litoral Diario (@LitoralAnalisis) March 31, 2026

El Estado como obstáculo

El testimonio es crudo. La comerciante denuncia inspecciones reiteradas, multas, cambios de criterio y hasta la intención de clausurar el local pese a contar —según afirma— con habilitaciones vigentes.

La escena escala cuando plantea algo que resuena en todo el sector:

“Nosotros generamos empleo, pagamos impuestos, y nos vienen a cerrar”.

La discusión deja de ser técnica y pasa a ser estructural.

¿El Estado ordena o desalienta?

¿Controla o asfixia?

La otra cara de la crisis comercial

En la nota anterior se planteaba un problema central: Concordia no tiene datos, no tiene planificación y no tiene rumbo económico claro.

Pero ahora aparece otro elemento que agrava el escenario:

cuando alguien intenta producir, invertir o sostener empleo, se encuentra con un entramado burocrático, costoso y muchas veces contradictorio.

No es un fenómeno nuevo. Distintas gestiones aplicaron controles con criterios dispares, “varas” distintas según el momento o el actor.

El resultado es siempre el mismo: incertidumbre.

Entre la queja y la autocrítica

Ahora bien, sería incompleto analizar la crisis sin mirar también hacia adentro del propio sector comercial.

Como ya se señaló, muchos comercios siguen aplicando recargos elevados en pagos con tarjeta, cuotas con intereses desproporcionados y sobreprecios que en otras ciudades cercanas ya desaparecieron.

A esto se suma la falta de fidelización del cliente: escasa cultura de atención, poca generación de vínculo, nula política de beneficios.

En un contexto de caída del consumo, no todo puede explicarse por factores externos.

Pero tampoco puede ignorarse que el entorno en el que se intenta trabajar es cada vez más hostil.

Concordia y su trampa estructural

La comerciante lo dice sin rodeos en el video: Concordia aparece sistemáticamente entre las ciudades más pobres del país.

Y ahí está el punto central que la política local sigue sin asumir.

No se trata solo de controlar. Se trata de entender dónde se está parado.

Una ciudad con altos niveles de pobreza no puede darse el lujo de desalentar al que invierte, al que arriesga o al que genera empleo.

Porque cada comercio que cierra no es solo una persiana baja. Es menos circulación de dinero, menos trabajo y más fragilidad social.

Un mensaje directo al poder político

El intendente —como cualquier jefe de gobierno— no administra solo expedientes. Administra expectativas.

Y en ese sentido, la ciudad parece estar a la deriva.

Después de años de gestiones que evitaron encarar reformas estructurales, la pregunta empieza a ser inevitable:

¿hay un rumbo claro o se gobierna sobre la marcha?

El rol de un intendente no es solo controlar. Es marcar dirección.

Como un capitán de barco, debe decir hacia dónde va y cómo piensa sacar a la ciudad del estancamiento.

Tres años después

El planteo es incómodo pero necesario.

Ya no se trata de herencias ni diagnósticos iniciales. El tiempo de gestión avanza y los resultados empiezan a ser evaluados.

Si la ciudad sigue en los mismos indicadores de pobreza, si el comercio sigue cayendo y si quienes intentan trabajar denuncian presión, entonces algo no está funcionando.

Y no alcanza con administrar. Hay que transformar.

El riesgo de normalizar el conflicto

Cuando un comerciante decide exponerse públicamente, denunciar inspectores, hablar de abuso de autoridad y sugerir prácticas irregulares, el problema deja de ser individual.

Pasa a ser institucional.

Porque rompe la confianza.

Y sin confianza, no hay inversión, no hay crecimiento y no hay futuro posible.

Conclusión

Concordia enfrenta una doble crisis.

Por un lado, la económica: caída del consumo, despidos y falta de planificación.

Por otro, una crisis de vínculo entre el Estado y quienes sostienen la actividad privada.

Si el que produce siente que lo persiguen y el que consume siente que lo castigan con precios y recargos, el resultado es previsible: la economía se enfría y la ciudad se estanca.

El desafío no es menor.

No se trata de elegir entre control o libertad. Se trata de encontrar un equilibrio que permita crecer.

La pregunta final ya no es solo económica. Es política.

¿Está el municipio dispuesto a revisar su forma de actuar o seguirá empujando, consciente o inconscientemente, a que Concordia siga atrapada en el mismo lugar de siempre?

Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral