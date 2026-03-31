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Al cumplirse un mes del inicio del conflicto, la violencia se intensifica pese a los intentos de tregua.

El conflicto en Medio Oriente ha llegado a su día 31 en un escenario de extrema contradicción: mientras las mesas diplomáticas intentan alcanzar un cese al fuego, el estruendo de los misiles en infraestructuras críticas sugiere lo contrario. En las últimas horas, el régimen de Irán rompió el silencio para confirmar una pérdida estratégica de alto impacto: la muerte del comandante encargado de custodiar el Estrecho de Ormuz.

Aunque el deceso se produjo hace varios días en circunstancias aún bajo investigación, la confirmación oficial este lunes añade una capa de incertidumbre sobre quién controla actualmente el paso de petróleo más importante del mundo. La desaparición física de este alto mando ocurre en el momento más delicado de las relaciones entre Teherán y Washington desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Lo que hay que saber

El Estrecho de Ormuz: Un tablero en disputa

La muerte del jefe militar iraní no es solo una baja simbólica. El Estrecho de Ormuz es el punto de estrangulamiento por donde circula el 20% del consumo mundial de petróleo.

Expertos en geopolítica sugieren que el retraso en la confirmación de su muerte pudo deberse a un intento de Irán por reorganizar sus líneas de mando antes de que el mercado energético global reaccionara. Sin embargo, la noticia llega en medio de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, lo que plantea la duda de si este suceso acelerará la firma de la paz o servirá como combustible para una represalia de mayor magnitud.

Alerta máxima: Ataques a zonas químicas y petroleras

La naturaleza de los objetivos militares ha cambiado drásticamente en las últimas 48 horas. Ya no solo se trata de bases de defensa, sino de instalaciones que pueden provocar desastres humanitarios y ecológicos:

Zonas Químicas: Tras el impacto en una planta de amoníaco en la zona industrial de Beerseba, Israel mantiene a miles de personas bajo alerta por posibles fugas tóxicas. Infraestructura Petrolera: Ataques recientes contra refinerías en el Golfo han puesto en jaque el suministro de combustible, elevando los precios internacionales a niveles récord. Impacto Ambiental: Los bomberos y equipos de materiales peligrosos (Hazmat) trabajan contrarreloj en ambos frentes para contener nubes de humo negro que ya cubren ciudades enteras.