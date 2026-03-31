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Concordia Cooperativa tiene muy avanzado el proyecto de incorporación del sistema de televisión para la ciudad.

El servicio será brindado mediante Fibra Óptica Cooperativa aprovechando la tecnología más avanzada, moderna y de alta gama.

De esta manera, los socios y usuarios de la Cooperativa podrán acceder a una oferta variada de programas de televisión de distintos géneros: noticias, deportes y entretenimiento.

Precios competitivos:

Esta nueva prestación tiene el propósito no solo de brindar un servicio de alta calidad, sino que además pueda ser ofrecido a precios muy competitivos y convenientes.

Canal con programación local:

El proyecto contempla la implementación de una señal local que permita la incorporación de programación con contenidos de nuestra ciudad y alrededores

Calidad de servicio, eficiencia y atención personalizada:

Los mismos conceptos que guían a la gestión del servicio de internet, como a la cooperativa en su conjunto, se aplicarán a esta nueva prestación.

El usuario de la televisión tendrá la eficiencia que brinda la tecnología, pero, sobre todo, el acompañamiento cercano y presente de la atención al cliente, elemento que distingue a la cooperativa como institución que brinda servicios.