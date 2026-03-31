Información relacionada

muni21

ENTRE INSPECCIONES Y DESPIDOS: CUANDO EL ESTADO TAMBIÉN AHOGA AL COMERCIO EN CONCORDIA

Redacción 31 marzo, 2026
660068562_122203656950457030_966035480967465970_n

SIN VENTAS Y SIN RUMBO: LOS DESPIDOS EN CONCORDIA EXPONEN UNA CRISIS MÁS PROFUNDA QUE EL COMERCIO

Redacción 30 marzo, 2026
657483571_1361434902687217_6398214341654911764_n

𝗖𝗔𝗦𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗢́ 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗭𝗨𝗥𝗜𝗘𝗥

Redacción 27 marzo, 2026