TELEVISIÓN HD CONCORDIA COPERATIVA
Concordia Cooperativa tiene muy avanzado el proyecto de incorporación del sistema de televisión para la ciudad.
El servicio será brindado mediante Fibra Óptica Cooperativa aprovechando la tecnología más avanzada, moderna y de alta gama.
De esta manera, los socios y usuarios de la Cooperativa podrán acceder a una oferta variada de programas de televisión de distintos géneros: noticias, deportes y entretenimiento.
Precios competitivos:
Esta nueva prestación tiene el propósito no solo de brindar un servicio de alta calidad, sino que además pueda ser ofrecido a precios muy competitivos y convenientes.
Canal con programación local:
El proyecto contempla la implementación de una señal local que permita la incorporación de programación con contenidos de nuestra ciudad y alrededores
Calidad de servicio, eficiencia y atención personalizada:
Los mismos conceptos que guían a la gestión del servicio de internet, como a la cooperativa en su conjunto, se aplicarán a esta nueva prestación.
El usuario de la televisión tendrá la eficiencia que brinda la tecnología, pero, sobre todo, el acompañamiento cercano y presente de la atención al cliente, elemento que distingue a la cooperativa como institución que brinda servicios.