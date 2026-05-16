Milei envia aviones de la Fuerza Aérea a Bolivia para ayudar a transportar alimentos en pleno golpe de Estado de Evo

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Argentina activará un puente aéreo para enviar alimentos, y será una operación temporal y financiada por Bolivia.

El Gobierno de Javier Milei decidió asistir a Bolivia tras un pedido formal realizado por la gestión de Rodrigo Paz, enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para transportar alimentos. La medida busca contener el fuerte desabastecimiento que afecta a distintas ciudades del país vecino.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la operación responde a una solicitud directa de Bolivia, que tendrá carácter humanitario y que será financiada por el gobierno boliviano.

“A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, señaló.

Javier Milei y Rodrigo Paz.

“Los alimentos son del gobierno boliviano quien se hace cargo de los gastos del operativo“, aclaró el funcionario de Milei.

El operativo implica la puesta en marcha de un puente aéreo estratégico, coordinado por la Cancillería argentina junto con el Ministerio de Defensa, que permitirá abastecer de productos básicos a las zonas más afectadas. Se trata de una intervención rápida frente a una crisis que comenzó a escalar en los últimos meses.

Desde el gobierno de Milei remarcaron que la asistencia será temporal y focalizada, con el objetivo de contribuir a estabilizar la situación mientras Bolivia reorganiza su sistema de distribución interna. En ese sentido, Quirno destacó que la colaboración se da en un contexto de fortalecimiento del vínculo bilateral.

El gesto también refleja la voluntad de la administración de Javier Milei de posicionar a la Argentina como un actor activo en la región ante emergencias y crisis humanitarias.

El avión Hércules C-130.

Además, el canciller subrayó el momento político que atraviesa Bolivia tras la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, y expresó su confianza en que, con el compromiso de los distintos sectores, la situación pueda resolverse en el corto plazo.

La situación en Bolivia

La economía de Bolivia atraviesa una profunda crisis marcada por un intento de golpe de Estado que lanzó el ex dictador Evo Morales, luego de que la justicia ordenara su detención por no presentarse al juzgado en medio de una investigación judicial por trata de menores.

Los cocaleros, matones a sueldo de Evo Morales, cortaron todas las rutas críticas del país dejando aisladas a ciudades enteras, qu rápidamente se quedaron sin alimentos y sin medicamentos. Esto se suma a una profunda escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y productos, un abultado déficit fiscal y un estancamiento en el crecimiento.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda que destruyeron el país, ahora los bolivianos eligieron un nuevo rumbo bajo la actual presidencia del derechista Rodrigo Paz, quien busca implementar reformas de pro mercado urgentes ante el fracaso del anterior modelo económico socialista.

De esta manera, Argentina no solo aporta asistencia concreta en un momento crítico, sino que también refuerza su rol de líder regional mediante una acción directa que busca aliviar el impacto social de la crisis en el país vecino.