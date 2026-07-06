Milagro en Venezuela: encontraron viva a una familia doce días después del terremoto

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En el estado de La Guaira, una mujer, un joven y dos nenes chicos sobrevivieron doce días atrapados en la oscuridad total de la OPP Caribe. Los detalles de un rescate conmovedor que desafió todos los pronósticos.

A las nueve de la noche de este domingo 5 de julio, el silencio pesado que cubre el estado de La Guaira se interrumpió por un sonido que nadie se animaba a esperar. Entre los hierros retorcidos y el cemento partido de la OPP Caribe, una de las tantas estructuras colapsadas por el trágico doble terremoto en el norte de Venezuela, se escucharon señales de vida. Doce días habían pasado desde el sismo. Doce días de incertidumbre, de búsquedas desesperadas y de un reloj que corría con crueldad en contra de cualquier pronóstico médico o de supervivencia. Sin embargo, contra toda lógica, el milagro ocurrió: un joven, una mujer y dos nenes chicos estaban vivos bajo las ruinas.

La voz de los rescatistas: el valor de mantener la calma en el peor escenario

El operativo de extracción exigió una precisión quirúrgica y una enorme templanza. En el material audiovisual se percibe la vibración de esos momentos críticos, donde la emoción chocaba de frente con la necesidad de mantener la cabeza fría. Para los brigadistas, el desafío no era solo sacar los sedimentos, sino contener psicológicamente a las cuatro personas atrapadas.

Conscientes de que un paso en falso podía provocar el desprendimiento de la losa inestable, los voluntarios les pedían calma y una inmovilidad total a las víctimas. “Quédense quietos”, era la consigna repetida, casi como un rezo, mientras los equipos coordinaban el uso de herramientas de corte. En ese diálogo a oscuras, entre el polvo y las piedras, se jugaba la vida de una familia que se negó a rendirse.

Un operativo de precisión milimétrica entre las ruinas

Cada movimiento en la zona del desastre requirió un cuidado extremo. La remoción de los bloques de concreto y los sedimentos se hizo de manera progresiva, entendiendo que la estructura colapsada de la OPP Caribe seguía siendo una trampa mortal. Civiles y brigadistas trabajaron hombro con hombro, retirando los escombros con las manos y con herramientas mecánicas, cuidando cada centímetro para no alterar el frágil equilibrio de la losa que los protegía.

Este rescate, calificado por todos los testigos en el lugar como un auténtico milagro, cambia por completo el clima de la cobertura tras el doble sismo en Venezuela. Demuestra que, incluso cuando los manuales de emergencia sugieren que las esperanzas se agotan, la resistencia humana y el compromiso de los que buscan pueden torcer el destino más oscuro.