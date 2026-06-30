La cuarta fue la vencida: Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú

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La candidata de Fuerza Popular, de 51 años, se convertirá en la primera presidenta mujer del país latinoamericano.

La hija del fallecido ex presidente Alberto Furimori se convirtió en la próxima mandataria peruana tras imponerse al candidato de izquierda Roberto Sánchez en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el triunfo de Fujimori tras completar el escrutinio del 100% de los votos, proceso que se extendió durante 22 días por la ajustada diferencia entre los candidatos. La líder de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios), contra el 49,865% de Sánchez (9.173.755 votos), un margen de apenas unos 49.600 votos. Es la primera vez que gana la Presidencia después de haber disputado cuatro balotajes a lo largo de su carrera.

Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de ese mismo mes, gobernando hasta el año 2031. Su proclamación llega en un clima de fuerte tensión política: la semana pasada el Jurado Nacional de Elecciones rechazó todas las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú, que buscaba anular más de 2.300 mesas de votación en el exterior por un supuesto fraude.

El regreso del fujimorismo al poder se da más de dos décadas después de la caída de Alberto Fujimori, padre de Keiko, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad tras gobernar Perú entre 1990 y 2000.

Esta fue la primera elección de Keiko sin su padre, fallecido en 2024. La futura presidenta centró su campaña en la palabra “orden” frente a la creciente ola de criminalidad que preocupa a los peruanos y prometió desplegar militares contra las bandas de extorsión y expulsar a migrantes que cometan delitos.