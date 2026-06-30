Sobrevivientes de los terremotos en Venezuela alertan sobre la falta de comida: “Agarramos las sobras de los militares”

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La ONU calcula siete millones de damnificados y daños daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Cuando se cumplen seis días del terremoto doble que azotó varios estados de Venezuela, la atención humanitaria comienza a centrarse en la urgencia de alimento y techo. En el estado de La Guaira, la “zona cero” de la tragedia, decenas de miles de personas quedaron en la calle.

La escasez de comida es “generalizada”, los servicios básicos se paralizaron y la conectividad está interrumpida, advirtió este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Estamos durmiendo en el piso”, dijo a la AFP Jenny Tortoza en Catia la Mar, en La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y las esperanzas de hallar sobrevivientes se desvanecen.

La ONU estima que hay unos 50.000 desaparecidos, mientras la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en la historia de Latinoamérica.

Los rescatistas trabajan contra reloj para salvar a los sobrevivientes. La ventana de las 72 horas críticas cerró el sábado. (Fabiola Ferrero/The New York Times)

“Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado”, indicó el ACNUR sobre la ira de algunas víctimas por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.

“Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida (…), esto es como una gallera (…), ayer se entraron a golpes, es una locura”, comentó a la AFP Daniela Armas, de 18 años, suturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado en Catia La Mar.

“La falta de organización es horrible. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero los propios militares agarraban sus cosas y después nosotros las sobras”, relató por su parte Yohana Álvarez, vendedora ambulante de 45 años en la misma zona.

La alarma por el riesgo de epidemias

Al escenario actual, se suma el riesgo de epidemias. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió de la “presión extrema” sobre los servicios de salud y el riesgo “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina”.

“Faltaría más ayuda”, dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse “derrumbada” ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.

Para acelerar el ingreso de equipos y suministros, los Marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, que había quedado fuera de servicio junto con el principal aeropuerto de Venezuela.

Los médicos trabajan en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira. (Fabiola Ferrero/The New York Times)

En el área de depósitos del puerto funciona ahora una morgue improvisada, constató la AFP.

En tanto, el gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate, que este martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.

Son más de 2.000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

La ONU, agregó, suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior. Sin embargo, la ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes cerró el sábado.

La ONU calcula siete millones de damnificados y daños daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Comenzó la carrera contrarreloj para recuperar a los fallecidos

Por otra parte, los dos hornos del único cementerio público de Caracas trabajan a plena capacidad y un olor a muerte se percibe en los alrededores.

Decenas de personas esperan por un turno para sus seres queridos. Entre viernes y sábado se oficiaron de 60 a 70 entierros diarios.

Un grito de “¡Mamá, te amo!” se sobrepuso al llanto y el ruido de las palas mezclando cemento.

Cuando los trabajadores comenzaron a cerrar el nicho de su sobrino, Sergio Vergara cayó de rodillas. Fue él quien lo encontró junto a toda su familia en un edificio colapsado de La Guaira.

“Fue una experiencia horrible, sacarlo a él, a sus hijos”, expresó este hombre de 42 años.

(Con información de AFP)