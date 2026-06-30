Se cortó la racha del matemático que acertó los últimos tres ganadores del Mundial

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Tras acertar con Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022, la efectividad perfecta del modelo creado por el matemático alemán Joachim Klement llegó a su fin.

La efectividad perfecta del modelo matemático creado por el alemán Joachim Klement llegó a su fin al darse la eliminación de la elección para gritar campeón en el Mundial 2026 en los dieciseisavos de final. La conclusión de una racha de tres ediciones de manera consecutiva.

Klement creó un sistema propio para analizar los contextos y probabilidades que podrían influir en cada partido para finalmente obtener al campeón. Un inicio soñado para el germano en Brasil 2014 al proclamar a su seleccionado nacional antes de verle gritar campeón, suceso tras el cual originalmente quedó “horrorizado cuando Alemania salió campeón por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”.

En los siguientes dos Mundiales también dio en el blanco con Francia en 2018 y Argentina en 2022, donde usó nuevamente su modelo. Para esta edición, el matemático puso a Países Bajos como el próximo ganador. Ni la Scaloneta, ni Francia, tampoco España. En el camino, los neerlandeses superarían a España en semifinales y a Portugal en la final.

Lamentablemente para Klement, la efectividad del 100% de acierto llegó a su fin con el temprano exodo de la Oranje, que sufrió el empate sobre la hora y perdió por penales (por tercera edición consecutiva) a manos de Marruecos.

La insólita tanda de penales le permitió a Marruecos eliminar a Países Bajos

Neymar Jr. horas antes había cuestionado su sistema por haber predicho que Brasil perdería con Japón, por lo cual el astro de Santos le dedicó un posteo en la red social X (previamente conocida como Twitter).

El picante mensaje de Neymar al matemático Joachim Klement por su predicción contra Brasil.

¿Y que dijo en respecto a la participación de Argentina? Para Klement, la Albiceleste sería la única selección sudamericana en alcanzar los cuartos de final y que caería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, lo cual ya es imposible dado que los lusos terminaron en el segundo puesto de su grupo y solo podrían enfrentarse en una hipotética final.