Con dos golazos de Mbappé, Francia aplastó a Suecia y jugará con Paraguay en octavos del Mundial 2026

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Les Bleus se impusieron por 3-0 sobre los suecos y avanzaron de ronda, donde se medirán con la Albirroja de Gustavo Alfaro.

Francia pisó fuerte una vez más y dio otra muestra de ser una de las grandes candidatas a pelear por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En Nueva Jersey, les Bleus se impusieron por 3-0 sobre Suecia con dos golazos de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá para avanzar a octavos de final, donde se verán las caras con la Paraguay de Gustavo Alfaro.