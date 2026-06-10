LA REALIDAD LE PASÓ FACTURA A MICHEL: CUESTIONAMIENTOS EN LA PAZ Y FLOJA RESPUESTA EN DIAMANTE

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Entrerriano y hombre de máxima confianza de Sergio Massa, quedó bajo la lupa por su presunta vinculación con la megaestafa de las SIRA, un mecanismo que habría generado irregularidades por más de 20.000 millones de dólares mientras ocupaba un cargo clave en la Aduana.

Lo que pretendía ser una demostración de fortaleza territorial terminó exhibiendo exactamente lo contrario. Guillermo Michel concluyó un fin de semana de campaña marcado por la escasa repercusión de sus actividades en el departamento La Paz, fuertes cuestionamientos en redes sociales y un acto de cierre en Diamante cuya convocatoria estuvo muy lejos de las expectativas generadas por su propio espacio.

Durante su recorrida por el departamento La Paz, Michel visitó distintas localidades intentando posicionarse como una de las principales figuras del peronismo entrerriano. Sin embargo, lejos de instalar propuestas novedosas o generar entusiasmo político, volvió a repetir un libreto que comienza a mostrar señales evidentes de agotamiento.

El eje principal de sus intervenciones volvió a ser el impacto de las importaciones sobre la economía argentina. El problema es que la insistencia con ese tema aparece en un momento particularmente sensible. Mientras la denominada causa SIRA comienza a ocupar nuevamente espacio en el debate público y judicial, la reiteración permanente de ese discurso genera interrogantes que el dirigente todavía no logra despejar.

En San Gustavo, por ejemplo, la visita a un comedor comunitario derivó nuevamente en referencias a la apertura de importaciones y sus consecuencias económicas. Para muchos observadores políticos, resultó llamativo que prácticamente toda la agenda terminara girando alrededor del mismo tema, en un contexto donde buena parte de la sociedad está preocupada por cuestiones mucho más inmediatas como el empleo, la inflación, la caída del consumo y la crisis de las economías regionales.

Las redes sociales reflejaron rápidamente ese malestar. En distintas publicaciones comenzaron a multiplicarse comentarios cuestionando la falta de propuestas concretas y la repetición permanente de argumentos que ya formaban parte del discurso kirchnerista durante los últimos años de gobierno.

La recorrida por el departamento La Paz tampoco logró mostrar un acompañamiento significativo de dirigentes, militantes o sectores productivos. Por el contrario, la percepción que quedó fue la de actividades de bajo impacto político y limitada capacidad de convocatoria.

El cierre llegó en Diamante, donde la situación quedó aún más expuesta.

El acto organizado por el espacio de Michel mostró una concurrencia extremadamente modesta para un dirigente que pretende proyectarse provincialmente. Distintas fuentes políticas coinciden en que la asistencia no alcanzó siquiera a sesenta personas entre dirigentes, organizadores y militantes.

La imagen resultó particularmente preocupante para el sector porque el escenario estaba integrado por figuras que representan precisamente aquello que gran parte de la dirigencia peronista intenta dejar atrás: estructuras desgastadas, nombres repetidos y dirigentes asociados a los años de mayor deterioro electoral del justicialismo entrerriano.

Entre los presentes estuvieron la diputada provincial Decco y el exintendente Juan Carlos Darrichón. La presencia de este último tampoco pasó inadvertida debido a que su nombre fue mencionado recientemente en actuaciones vinculadas a la investigación de la causa Contratos Truchos, el expediente que continúa proyectando consecuencias políticas sobre distintos sectores del peronismo provincial.

Lejos de mostrar renovación, el acto terminó reforzando la sensación de continuidad de una dirigencia que acumula años de derrotas electorales y que todavía no logra reconstruir un vínculo sólido con la sociedad.

El balance final del fin de semana deja una conclusión difícil de disimular. Michel recorrió el departamento La Paz, habló de importaciones, intentó instalar agenda propia y cerró con un acto en Diamante. Pero las imágenes, las redes sociales y la escasa convocatoria terminaron transmitiendo un mensaje muy diferente al que buscaba su equipo de campaña.

Porque cuando una gira política deja más cuestionamientos que adhesiones, más explicaciones que resultados y más fotos que militancia, el problema ya no es de organización. Es de representación política.

fuente: La Caldera Noticias