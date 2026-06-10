CONCORDIA: GOLPE A LA USURA Y LA EXTORSIÓN EN EL BARRIO EX AERO CLUB

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En fecha 09/06/26, en horas de la tarde, personal de Comisaría Primera dio cumplimiento de manera simultánea a dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juez de Garantías N.º 3, Dr. Rafael Ledesma, en el marco de una investigación por presunta usura y amenazas.

La causa se originó a raíz de denuncias realizadas por una pareja domiciliada en el barrio Ex Aero Club, quienes manifestaron haber contraído préstamos informales con personas conocidas por los apodos de “Guti” y “Gula”. Según lo denunciado, tras recibir sumas de dinero y efectuar pagos parciales, los montos reclamados por los prestamistas aumentaban de manera desproporcionada, llegando incluso a exigir cifras muy superiores a las originalmente pactadas. Además, denunciaron amenazas que si no pagaban, se apoderaban Ilegítimamente de algunos muebles.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en inmediaciones de calles Ituzaingó y Zorraquín, y Chile y Zorraquín, donde se procedió al secuestro de seis teléfonos celulares, 300 dólares estadounidenses y 1.870.000 pesos argentinos.

Asimismo, un hombre de 37 años, conocido como “Gula”, fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia – Sección Antecedentes Personales, para su correcta identificación, por disposición del fiscal Dr. Mario Figueroa.

En otro de los domicilios allanados se secuestraron 18 tarjetas de débito bancarias, nueve (09) documentos nacionales de identidad —todas las tarjetas y DNI pertenecientes a diferentes personas y sin relación domiciliaria con el lugar—, un tarjetero de cuerina, un ticket de cajero automático con movimientos bancarios y diversa documentación con anotaciones vinculadas al otorgamiento y cobro de préstamos.